(Washington) L’Ukraine et la crise climatique se sont partagé l’attention mercredi à l’Assemblée générale de l’ONU, où le Canada a eu du mal à concilier sa réputation de fournisseur de pétrole et de gaz avec l’effort mondial visant à contrer le réchauffement climatique.

James McCarten La Presse Canadienne

Lors du Sommet sur l’ambition climatique, visant à demander aux 30 pays invités de rendre compte de leurs efforts jusqu’à présent, le premier ministre Justin Trudeau n’a offert qu’une lueur d’optimisme.

Le Canada est en passe d’atteindre, et peut-être même de dépasser, son objectif de réduction de 75 % des émissions de méthane provenant des zones pétrolières par rapport aux niveaux de 2012 d’ici la fin de la décennie, a-t-il déclaré au groupe.

Le modérateur de l’ONU avait préalablement présenté le premier ministre en rappelant clairement que le Canada « était l’un des pays à avoir le plus augmenté » sa production de combustibles fossiles l’année dernière, un détail que M. Trudeau n’a reconnu qu’indirectement — et avec un soupçon de politique intérieure.

« En 2015, le Canada — un important fournisseur de pétrole et de gaz — était loin derrière en matière d’action climatique », a-t-il reconnu, sans dire à haute voix que 2015 était l’année où les libéraux ont pris le pouvoir.

« Grâce à un travail acharné, nous avons réussi à changer cela. En fait, les émissions du Canada ont tendance à diminuer », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, s’est lui aussi permis un soupçon de politique partisane.

Le Canada n’a été invité à participer au sommet de l’ONU qu’en raison des efforts qu’il a déployés jusqu’à présent pour prendre au sérieux ses obligations climatiques, a souligné M. Guilbeault.

« Je pense que si vous posiez la question : “Le Canada aurait-il été invité ici il y a 10 ans sous le gouvernement de Stephen Harper ?”, la réponse est évidemment non », a-t-il raillé.

« Pierre Poilievre ne croit pas — et le Parti conservateur du Canada ne le croit pas — que le changement climatique soit une question à laquelle il vaut la peine de prêter attention », a poursuivi le ministre, pour qui les progrès sur le méthane sont particulièrement remarquables.

« C’est un gaz à effet de serre très puissant, mais si nous pouvons travailler collectivement pour réduire les émissions de méthane, nous pouvons réduire de près de 1 degré Celsius l’augmentation de la température dans les décennies à venir. C’est énorme », a-t-il relevé, ajoutant que son gouvernement veille à ce que la « transition énergétique se fasse d’une manière qui soit juste et équitable pour les travailleurs ».

M. Trudeau a également déclaré lors du sommet que le Canada allouerait 700 millions US (soit environ 1,3 milliard CAN) au Fonds de fiduciaire pour la réduction de la pauvreté, un fonds destiné à aider les pays en développement à faire face aux changements climatiques.

M. Trudeau « est arrivé avec plus de promesses, mais pas beaucoup d’action », a déclaré la porte-parole de Greenpeace Canada pour le climat, Salomé Salé, soulignant l’absence de toute limite à la production de combustibles fossiles.

« Le gouvernement doit cesser de retarder l’action et faire payer aux entreprises de combustibles fossiles le coût des impacts climatiques catastrophiques dont elles sont responsables », a-t-elle dit.

Une feuille de route à l’atteinte difficile

Le premier ministre participera également à des réunions de haut niveau sur la création de nouveaux modèles financiers pour aider les pays en développement à trouver des solutions durables à la crise climatique.

Ces objectifs, établis en 2015 comme feuille de route de l’ONU pour un monde sûr, équitable et pacifique, incluent de nobles ambitions telles que l’élimination de la pauvreté et de la faim, la garantie d’une eau propre et la fin des inégalités.

Le thème de l’assemblée de cette année est « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale » – deux éléments que même António Guterres a reconnus mardi comme étant difficiles à trouver ces derniers temps.

Les progrès sont largement au point mort, entravés par l’intransigeance politique, la lenteur des économies post-pandémiques et l’escalade des conflits en Ukraine et dans le monde en développement.

« Notre monde est en train de devenir déséquilibré, a déclaré le secrétaire général de l’ONU lors de son discours d’ouverture. Les tensions géopolitiques augmentent. Les défis mondiaux se multiplient. Et nous semblons incapables de nous unir pour y répondre. »

M. Trudeau a gentiment exhorté les dirigeants à prendre au sérieux la réalisation de ces objectifs.

« Il ne s’agit pas d’une liste de souhaits générée par des universitaires et des nantis mondiaux. Ce sont les éléments constitutifs du succès dans chacun de nos pays et dans chacune de nos communautés, a-t-il déclaré. (Mais ces objectifs) deviendront plus durs et plus chers (à atteindre) à mesure que nous nous traînerons les pieds. »

L’Ukraine et la crise climatique

La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, l’une des proches alliées de Justin Trudeau, a supplié les dirigeants d’accorder à la crise climatique la même attention qu’à l’autre thème dominant de l’assemblée : la guerre en Ukraine.

« J’espère que de la même manière que nous pouvons prendre l’Ukraine au sérieux au Conseil de sécurité, nous pourrons prendre la crise climatique au sérieux », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’une menace tout aussi importante – en fait, c’est une menace plus grande parce que plus de vies sont en jeu dans le monde qu’en Ukraine », a-t-elle ajouté.

C’est exactement ce qu’a fait le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui semble attirer l’attention partout où il va, lors d’un discours lors d’une réunion très médiatisée du Conseil de sécurité de l’ONU.

Vêtu de son habituel treillis vert olive, M. Zelensky a qualifié l’invasion de la Russie d’« agression criminelle et non provoquée » et le pays d’« État terroriste » déterminé à détruire non seulement l’Ukraine, mais aussi les garde-fous multilatéraux mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher la mondialisation.

Et il a appelé l’ONU à donner aux membres de l’Assemblée générale le pouvoir de priver les membres permanents du Conseil de sécurité de leur veto, que la Russie utilise pour bloquer les efforts de l’organisme pour agir.

« Nous devons tous résister à cet affront fait à l’ONU », a déclaré Trudeau lors de son discours devant le Conseil plus tard dans la journée.

« Nous ne devons pas laisser le monde revenir à un endroit où le plus fort fait le bien. Nous devons nous assurer que les frontières ont un sens, même lorsqu’un voisin dispose d’une armée plus importante. »

Il a accusé le président russe Vladimir Poutine de « militariser » l’énergie et l’alimentation, privant ainsi des millions de personnes de ressources, en particulier dans les pays du Sud, une partie du monde qui dépend des exportations alimentaires de l’Europe centrale.

Et il a bouclé la boucle du conflit en Ukraine, en ramenant les efforts de l’ONU pour mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable, une mission que l’organisme a lancée en 2012.

« Nous ne pensons pas que nous devions choisir entre soutenir l’Ukraine et soutenir les ODD et le développement mondial », a déclaré Trudeau.

« Le seul choix responsable est de faire les deux, ce que nous faisons avec solidarité et engagement financier. »

L’Ukraine, l’action mondiale pour le climat et la relance du projet ODD en retard avaient promis d’être les thèmes dominants du séjour de Trudeau à New York, et l’ordre du jour de mercredi l’a confirmé.