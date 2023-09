Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault lors de la dernière COP15.

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault a été mandaté pour « faciliter les discussions de nature politique » à l’approche de la COP28, le sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Dubaï, à la fin de l’année.

Steven Guilbeault assumera ce rôle conjointement avec son homologue égyptienne Yasmine Fouad, a annoncé Ottawa dans un communiqué, vendredi.

Ce rôle a été confié aux deux ministres par le président de la COP28, Sultan Ahmed al-Jaber, qui est le ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et président-directeur général de l’entreprise nationale de pétrole du pays, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Les ministres Fouad et Guilbeault dialogueront avec les ministres de tous les pays afin d’« orienter » les discussions avant et pendant le sommet.

« Nous avons observé des progrès importants depuis l’adoption de l’Accord de Paris, mais nous devons en faire plus, et plus rapidement », a déclaré le ministre Guilbeault, cité dans le communiqué.

« La COP28 doit nous permettre de corriger le tir afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris », a-t-il ajouté.

Le monde est effectivement en voie de rater ses objectifs climatiques, et de beaucoup, concluait les Nations unies le 8 septembre dans le premier bilan de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

La COP28 marquera notamment la première évaluation des progrès réalisés par les pays vers l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.