(New Delhi) Profondément divisé sur le pétrole, le G20 a échoué à appeler à une sortie des énergies fossiles samedi, mais soutient pour la première fois un triplement des renouvelables d’ici 2030 : une « lueur d’espoir » pour les uns, un « strict minimum » pour les autres à trois mois de la COP28.

Sophie ESTIENNE avec Benjamin LEGENDRE à Paris et Sara HUSSEIN à Bangkok Agence France-Presse

L’avenir des énergies fossiles, cause essentielle de la crise climatique de plus en plus sévère, est cette année au cœur des négociations internationales devant culminer en décembre à la 28e Conférence climat des Nations unies à Dubaï.

Une sortie des énergies fossiles sans captage de CO 2 (« unabated ») est d’ailleurs jugée « indispensable » par le premier bilan d’étape officiel de l’accord de Paris, publié vendredi par l’ONU Climat. Et le G7 en a approuvé le principe au printemps, certes sans calendrier.

Mais au terme du sommet du G20, qui représente 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (États-Unis, France, Japon, Indonésie, Brésil…), la déclaration finale se contente d’appeler à « accélérer les efforts vers la réduction de la production d’électricité à partir de charbon », ce qui exclut le gaz et le pétrole, et de réaffirmer l’engagement à « réduire et rationaliser, à moyen terme, les subventions pour des usages inefficaces des énergies fossiles », comme à d’autres sommets auparavant.

Le G20, dont les désaccords géopolitiques sont nombreux, que ce soit sur l’Ukraine ou en raison de la rivalité entre États-Unis et Chine, s’oppose aussi sur l’avenir du pétrole, avec de grands producteurs comme l’Arabie saoudite très réticents sur le sujet.

« Avancée surprenante »

« Les dirigeants se sont mis d’accord sur le strict minimum, une répétition de l’engagement du G20 de Bali en 2022 sur la réduction progressive du charbon », a déploré Lisa Fischer, experte du cercle de réflexion E3G.

Les dirigeants du G20 réunis à New Delhi reconnaissent toutefois que la limitation du réchauffement à 1,5 °C, objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris, « nécessite une réduction rapide, forte et soutenue des émissions de 43 % d’ici 2030 par rapport à 2019 », conformément aux recommandations du Giec (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat de l’ONU). Et ils « notent » qu’un pic des émissions doit être atteint d’ici 2025.

Alors que l’année 2023 est en voie de devenir la plus chaude jamais mesurée, « ce G20 était censé montrer la voie vers un avenir sans énergies fossiles », a réagi Friederike Roder, vice-présidente de l’ONG Global Citizen, dénonçant « un très mauvais signal pour le monde ».

Une réduction des énergies fossiles figure toutefois dans les ambitions du président de la COP28 : Sultan Al Jaber, en même temps patron de la compagnie pétrolière nationale émiratie ADNOC, a lui-même jugé leur nette réduction « inévitable et essentielle », une fois bâti cependant le système énergétique propre du futur répète-t-il toujours.

Sur ce sujet, il est notable que le G20 affirme pour la première fois qu’il « poursuivra et encouragera les efforts visant à tripler les capacités en matière d’énergies renouvelables » d’ici 2030, un objectif qui semble désormais à portée de main pour un consensus à la COP28.

« Il s’agit d’une avancée significative et surprenante de la part du G20 », s’est félicitée Aditya Lolla, du groupe de réflexion sur l’énergie Ember, saluant « un grand revirement de la part de l’Arabie saoudite et de la Russie ».

Plus d’argent ?

C’est « une lueur d’espoir dans notre lutte contre le chaos climatique », a abondé Andreas Sieber de l’ONG 350. org.

Mais encore faut-il que les pays riches « fournissent les financements nécessaires » aux plus pauvres.

L’Inde, pays hôte, a d’ailleurs profité de sa présidence pour se positionner comme la voix du « Sud global » et presser les pays riches à respecter leurs engagements existants — celui, non atteint depuis 2020, de porter l’aide climatique annuelle à 100 milliards de dollars — et d’aller plus loin pour aider les nations vulnérables à s’adapter et à se protéger des futurs désastres climatiques.

La déclaration prévient que les investissements dans le domaine du climat doivent « augmenter considérablement », notamment par le biais d’un financement plus ambitieux de la part des banques et institutions multilatérales, revendication cruciale et constante des pays en développement.