Quelle est la probabilité qu’au moins une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée sur Terre ?

Réponse

98 %

L’Organisation météorologique mondiale calcule qu’il y a au moins 98 % de chances qu’une des cinq prochaines années soit inscrite dans les annales comme la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Elle évalue aussi qu’il y a 66 % de chances que la température moyenne sur Terre dépasse temporairement le fameux seuil critique de 1,5 °C fixé lors de l’accord de Paris pendant au moins l’une de ces cinq années.

Réanimés après 46 000 ans

PHOTO LEXEI V. TCHESUNOV ET ANASTASIA SHATILOVICH, FOURNIE PAR REUTERS Image prise par microscopie électronique à balayage d’un ver nématode femelle de l’espèce Panagrolaimus kolymaensis

De minuscules nématodes prélevés dans le pergélisol sibérien ont « suspendu leur vie » durant une période évaluée à près de 46 000 ans. Cette incroyable découverte vient d’être rapportée dans le journal scientifique PLOS Genetics. Les spécimens de vers mesurant environ un millimètre ont été réanimés après une simple décongélation en laboratoire. Grâce à la datation au carbone, les scientifiques ont pu établir qu’ils avaient été congelés à la fin du pléistocène. « Le résumé de cette découverte est qu’il est, en principe, possible d’arrêter la vie pour une durée plus ou moins indéterminée et de la relancer ensuite », a déclaré l’un des auteurs de l’étude, Teymuras V. Kurzchalia, au New York Times.

Allemagne : payer « le vrai coût » des aliments

PHOTO INA FASSBENDER, AGENCE FRANCE-PRESSE Un panneau indiquant « 3,70 euros pour un fromage plein de trous ! Et pour l’environnement », qui promeut la campagne « Vrai coût » (Wahre Kosten) de la chaîne de supermarchés Penny, est photographié dans un magasin de la chaîne à Berlin, en Allemagne, le 1er août 2023.

Émissions de GES, dégradation des sols, pollution des nappes phréatiques, impact des pesticides : les bas prix des denrées alimentaires ne reflètent pas toujours le coût réel de leur production sur l’environnement et la santé. C’est ce qui a poussé la chaîne de supermarchés allemande Penny à mener, tout au long de la semaine dernière, une campagne intitulée « Le vrai coût ». Pour sensibiliser ses clients, elle a haussé le prix de neuf denrées alimentaires en tenant compte de ces quatre paramètres supplémentaires, rapporte le Guardian. Quelques exemples rapportés par le quotidien anglais : le prix des saucisses de Vienne est ainsi passé de 3,19 à 6,01 euros, tandis que celui d’un yogourt aux fruits a été haussé de 1,19 à 1,56 euro.

Des allergies à la viande causées par des tiques

PHOTO JAMES GATHANY, FOURNIE PAR LES CDC, ASSOCIATED PRESS Photo d’une tique étoilée d’Amérique femelle

Jusqu’à 450 000 Américains pourraient souffrir d’une allergie à la viande causée par des morsures de tique, révèle une étude publiée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. En augmentation « considérable » depuis 2010, le syndrome d’alpha-gal cause une hypersensibilité à un sucre présent dans la viande des mammifères. Sa cause : les piqûres de la tique étoilée d’Amérique. Pour l’instant, cette espèce ne serait pas installée au Québec de manière significative. Sa présence a été rapportée cinq fois en 2023 dans la province, selon le répertoire e-tick. La donne risque cependant de changer avec le réchauffement de la planète qui rendra le climat plus propice à son établissement ici.

Immaculée Conception

PHOTO JOSE CASAL ET PETER LAWRENCE, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photographie montre la progéniture d’une drosophile issue de la parthénogenèse.

Des scientifiques ont génétiquement modifié des drosophiles (mouches du vinaigre) pour leur donner la capacité de se reproduire sans accouplement ni fécondation. C’est ce que révèle un article publié dans la revue savante Current Biology. Pour y parvenir, les auteurs ont séquencé le génome de la mouche Drosophila mercatorum, une espèce naturellement capable de se reproduire sans mâles, par « parthénogenèse ». Après avoir identifié le gène responsable, ils ont pu repérer et activer le gène correspondant chez une autre espèce drosophile qui se reproduit sexuellement, D. melanogaster. « Nous sommes les premiers à montrer qu’il est possible de provoquer des naissances vierges chez un animal », a déclaré Alexis Sperling, l’un des auteurs de l’article.