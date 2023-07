Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

La science est unanime : un régime végane est moins polluant qu’un régime carnivore. Mais à quel point ? En pourcentage, combien l’assiette des végétaliens émet-elle de gaz à effet de serre en moins par rapport à l’assiette de ceux qui consomment des protéines animales ?

A) 25 %

B) 50 %

C) 75 %

Réponse

C : Les gens qui mangent 100 grammes et plus de viande par jour ont un bilan carbone de 75 % supérieur à celui des végétaliens, montre une vaste étude menée auprès de 55 000 personnes au Royaume-Uni. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue scientifique Nature Food. Une alimentation végane monopolise par ailleurs moins de ressources : elle nécessite en moyenne 54 % moins d’eau et 75 % moins de superficies de terre pour produire les aliments consommés.

Groenland : faut-il craindre une fonte massive ?

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La glace du Groenland serait très vulnérable au réchauffement planétaire.

L’analyse de sédiments longtemps oubliés dans un congélateur de Copenhague révèle que la glace du Groenland serait très vulnérable au réchauffement planétaire. Cet échantillon a été prélevé dans les années 1960 sous une calotte glaciaire de plus d’un kilomètre à Camp Century, une ancienne base militaire secrète américaine. Selon une étude publiée dans Science, il daterait d’environ 400 000 ans. Le spécimen contient des végétaux prouvant que l’endroit avait perdu son couvert de glace. Sa fonte avait alors haussé le niveau de la mer de 1,4 m. Or, « la température moyenne de l’air à l’échelle mondiale était semblable à celle que nous connaîtrons bientôt en raison du réchauffement climatique », préviennent les auteurs.

Moins de pesticides, plus de pollinisateurs

PHOTO JOËL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les abeilles survivent en plus grand nombre à l’hiver dans les champs où les insecticides ne sont appliqués qu’en cas de besoin.

Les pollinisateurs sauvages sont deux fois plus nombreux dans les champs où les insecticides ne sont appliqués qu’en cas de besoin. Les abeilles mellifères domestiques qui y butinent survivent aussi en plus grand nombre à l’hiver. Voilà les conclusions d’une étude menée durant trois ans dans des fermes américaines et dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Nature. Les chercheurs ont étudié les effets des néonicotinoïdes, ces fameux pesticides « tueurs d’abeilles ». Ils ont comparé le nombre de pollinisateurs près des champs où ces produits étaient utilisés à grande échelle et près de ceux où ils étaient appliqués seulement lorsque le nombre d’insectes ravageurs était suffisamment élevé pour justifier leur usage.

Des polluants éternels dans le sang de 97 % des femmes enceintes

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Des chercheurs ont détecté du perfluorooctane sulfonate, un polluant éternel, dans la quasi-totalité des femmes enceintes qui ont participé à leur étude.

Des chercheurs californiens ont détecté un cocktail de substances chimiques dans le sang de la majorité des 302 femmes enceintes qui ont accepté de participer à leur étude sur l’exposition prénatale aux contaminants environnementaux. Ils ont notamment détecté du perfluorooctane sulfonate (PFOS) dans 97 % des échantillons. Cette substance pourrait « avoir un lien avec des complications de grossesse » comme le diabète gestationnel, soulignent les chercheurs dans la revue Environmental Health Perspectives. Les PFOS appartiennent à la grande famille des composés perfluorés, souvent appelés « polluants éternels ». Parmi les autres produits chimiques découverts dans la vaste majorité des échantillons : des produits utilisés dans la fabrication de plastiques, de pesticides et de médicaments.

Amsterdam : la croisière ne s’amuse plus

PHOTO PETER DEJONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les bateaux de croisière ne pourront bientôt plus accoster dans le port d’Amsterdam.

Pour vaincre la pollution et le tourisme de masse, le conseil municipal d’Amsterdam vient de voter pour bannir les navires de croisière du port de son centre historique. « Les croisières polluantes ne sont pas à la hauteur des ambitions durables de notre ville », a récemment déclaré Ilana Rooderkerk, chef du parti D66, qui dirige la ville en coalition avec un autre parti. « L’exécutif municipal d’Amsterdam va maintenant travailler sur la manière de le mettre en œuvre. Quoi qu’il en soit, en ce qui nous concerne, les grands navires n’accostent plus dans le centre-ville d’Amsterdam », a-t-elle par la suite déclaré à l’agence Associated Press.