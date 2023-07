Sécheresses et changements climatiques

Le Moyen Âge à la rescousse de l’Espagne

Dans les montagnes du sud de l’Espagne, une quarantaine de personnes armées de fourches et de bêches ont dégagé des pierres et des tas d’herbe d’un canal en terre construit il y a des siècles et qui continue de verdir les pentes.