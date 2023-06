La Cour suprême du Canada a rejeté jeudi une autre demande d’un promoteur immobilier qui contestait le décret d’urgence pris par Ottawa en 2016 pour protéger la rainette faux-grillon, une espèce menacée. Des groupes environnementaux se réjouissent de la décision qui confirme ainsi que la décision du gouvernement fédéral ne constituait pas une expropriation déguisée.

La décision du plus haut tribunal au pays met fin à une autre saga juridique entourant la rainette faux-grillon de l’Ouest, une minuscule grenouille mesurant moins de 3 cm, menacée d’extinction. Rappelons qu’Ottawa avait adopté un décret d’urgence en 2016 afin de protéger l’espèce à La Prairie, menacée par un important projet de lotissement.

Un promoteur, Groupe Maison Candiac, avait contesté jusqu’en Cour suprême la validité du décret fédéral. En décembre 2020, la Cour suprême avait refusé la demande de l’entreprise qui contestait une décision de la Cour d’appel du Québec rejetant tous les arguments du promoteur.

Les promoteurs du projet de lotissement Symbiocité à La Prairie ont choisi de leur côté une autre voie pour contester le décret fédéral. D’emblée, les entreprises 9255-2504 Québec inc., 142 550 Canada inc. et Grand Boisé de La Prairie inc. ont décidé de ne pas contester la validité du décret, mais ont plutôt soutenu qu’Ottawa était dans l’obligation de leur verser une compensation puisque son entrée en vigueur les a empêchés de réaliser les dernières phases de leur projet immobilier.

Leurs arguments ont été rejetés par la Cour fédérale dans une décision rendue en janvier 2020. En mars 2022, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision rendue en première instance. Comme elle a l’habitude, la Cour suprême n’a pas justifié son refus d’entendre l’appel des promoteurs dans ce dossier.

Plus de détails à venir.