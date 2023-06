Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Cacao : la déforestation vue de l’espace

Environ les deux tiers du cacao consommé mondialement poussent en Côte d’Ivoire et au Ghana. Mais cette production a un côté obscur : la déforestation causée par les fermes clandestines. Jusqu’ici, il était difficile d’en déterminer l’ampleur. Une étude publiée dans la dernière édition de Nature Food révèle, grâce à l’analyse de photos satellites, que la culture du cacao serait responsable de la perte de plus de 37 % des forêts situées dans des aires protégées en Côte d’Ivoire entre 2000 et 2020. Au Ghana, les pertes de superficies forestières protégées sont de plus de 13 %. Des données qui laissent un goût amer.

Quiz

Le fleuve Colorado est la source d’eau de 40 millions d’Américains. Au cours des dernières années, il a perdu le tiers de son volume en raison de sécheresses historiques. L’administration Biden vient de demander aux plus grands utilisateurs de réduire leur consommation. Qui utilise la majorité des 1,9 billion de litres d’eau du fleuve ?

a) Les pelouses

b) Les usines

c) L’agriculture

d) Les gens qui prennent de trop longues douches

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Le fleuve Colorado s’assèche.

Réponse : c

L’agriculture est responsable de 79 % de la consommation totale de l’eau du fleuve, a révélé une analyse du New York Times. Plus de la moitié de cette eau est utilisée pour irriguer des cultures destinées à l’alimentation du bétail, comme la luzerne ou le maïs. C’est pourquoi l’administration Biden a récemment annoncé 1,2 milliard US en subventions pour payer les administrations locales, mais aussi les grands producteurs agricoles, qui accepteront de réduire leur consommation d’eau en Californie, au Nevada et en Arizona.

Compostables, mais pas biodégradables

PHOTO TIRÉE DE PLOS ONE L’Université de la Californie a analysé les plastiques dits composables dans la nature.

Comment réagissent les plastiques « compostables » une fois rendus dans la nature ? Une équipe de chercheurs de l’Université de la Californie a décidé de répondre à la question en plongeant dans la mer des morceaux de textiles faits à base d’acide polylactique. Ce polymère est compostable dans un contexte industriel, lorsqu’il est possible de contrôler des paramètres comme la lumière et la température. Les résultats de leur expérience, publiés dans la revue savante PLOS ONE, ont montré que les échantillons ne s’étaient toujours pas dégradés après 428 jours dans un environnement marin. Comme quoi compostable n’est pas toujours synonyme de biodégradable.

Pesticides : persistance inattendue

PHOTO JEAN-FRANÇOIS MONIER, AGENCE FRANCE-PRESSE Les pesticides ne disparaissent pas aisément dans la nature.

Des échantillons de sols prélevés dans toute la France démontrent que les pesticides peuvent persister dans l’environnement à des concentrations inattendues. Sur 47 échantillons prélevés par des chercheurs, un seul n’avait pas de résidus de pesticides, révèle un article publié dans Environnemental Science and Technology. Des pesticides ont même été détectés dans les sols de forêts, de friches et de champs certifiés biologiques. L’herbicide glyphosate se trouvait dans 70 % des échantillons et son produit de dégradation l’AMPA, dans 83 %. « La comparaison avec l’application réelle rapportée par les agriculteurs démontre la présence de certains résidus longtemps après leur dégradation supposée à 90 % », soulignent les auteurs.

Barres Mars : métamorphose papier

PHOTO FOURNIE PAR MARS WRIGLEY Des barres Mars plus écolos ? C’est possible.

Au Royaume-Uni, les emballages en plastique qui entourent les barres chocolatées de la marque Mars seront remplacés par des emballages de papier recyclable. Le projet-pilote, qui vient d’être annoncé, sera d’abord déployé dans 500 supermarchés de la chaîne Tesco, ont rapporté plusieurs médias anglais. « Le défi a été de trouver la meilleure solution papier qui peut servir de barrière adéquate pour protéger le chocolat tout en garantissant la salubrité alimentaire pour préserver la qualité du produit et ainsi prévenir le gaspillage alimentaire », a expliqué un représentant de l’entreprise dans le Guardian.