Des changements systémiques à l’échelle mondiale sont nécessaires afin de respecter les principales limites planétaires favorables à la survie de l’espèce humaine. C’est le principal plaidoyer d’une quarantaine de scientifiques qui signent une importante étude parue mercredi dans la revue Nature.

Ce qu’il faut savoir Sept des huit limites planétaires établies par une quarantaine de scientifiques ont déjà été dépassées.

L’étude rappelle que la stabilité et la résilience du système terrestre sont indissociablement liées au bien-être des humains.

Ces changements rapides du système terrestre pourraient mener à des points de bascule irréversibles.

Selon une étude parue mercredi dans la revue Nature, sept limites planétaires ont déjà été dépassées, principalement en raison « des systèmes sociaux et économiques fondés sur l’extraction et la consommation de ressources non durables ».

L’étude intitulée Des frontières sûres et justes pour le système terrestre (Safe and just Earth system boundaries) identifie huit limites planétaires qui permettent d’assurer « la stabilité et la résilience du système terrestre ».

Le climat

Les écosystèmes intacts

Les écosystèmes fonctionnels dans les zones d’activités humaines

L’eau potable de surface

L’eau potable souterraine

L’azote

Le phosphore

Les polluants atmosphériques

Les auteurs indiquent que ces limites ont été choisies parce qu’elles couvrent les principales composantes du système terrestre et ses processus interdépendants, dont les cycles du carbone, de l’eau et des nutriments. Elles sont également menacées par les activités humaines et elles pourraient affecter l’avenir du système terrestre.

Dirigée par Johan Rockström, directeur de l’Institut de recherche Potsdam sur les effets du changement climatique, Joyeeta Gupta, professeur à l’Université d’Amsterdam, et Dahe Qin, directeur du comité académique de l’Académie chinoise des sciences, l’étude a fait appel à une quarantaine de scientifiques pour réaliser ses travaux.

« Nous sommes dans l’Anthropocène, ce qui met en péril la stabilité et la résilience de la planète entière. C’est pourquoi, pour la première fois, nous présentons des chiffres quantifiables et une base scientifique solide pour évaluer l’état de santé de notre planète, non seulement en termes de stabilité et de résilience du système terrestre, mais aussi en termes de bien-être humain et d’équité et de justice », a déclaré Johan Rockström, mieux connu du grand public depuis sa participation au documentaire Notre planète a ses limites en compagnie de David Attenborough.

Les signataires de l’étude parue dans Nature affirment que des « transformations systémiques dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de l’urbanisme » sont requises à l’échelle planétaire afin de rétablir l’équilibre du système terrestre.

Les scientifiques ont établi deux types de limites dans le cadre de leur étude, soit les limites jugées sécuritaires et les limites équitables. Par exemple, en matière de climat, la limite sécuritaire a été fixée à un réchauffement maximal de 1,5 degré, tandis que la limite équitable est de 1 degré.

Un réchauffement planétaire de 1 degré par rapport à l’ère préindustrielle affecte déjà plusieurs régions du monde de manière disproportionnée, note l’étude. Depuis l’ère préindustrielle, la planète s’est déjà réchauffée de 1,2 degré.

Sur les huit limites identifiées, sept d’entre elles ont déjà été dépassées. Bien que les polluants atmosphériques dépassent la norme établie dans certaines régions du monde, cette limite est la seule qui n’a pas encore été dépassée à l’échelle planétaire.

« Nos résultats sont assez préoccupants, signale Johan Rockström. Dans les cinq domaines analysés, plusieurs frontières, à l’échelle mondiale et locale, sont déjà transgressées. Cela signifie qu’à moins d’une transformation rapide, il est très probable que des points de bascule irréversibles et des impacts étendus sur le bien-être humain soient inévitables. »

Plus de détails à venir.