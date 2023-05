PHOTO JOSH HANER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le Protocole de Montréal a ralenti la fonte des glaces de l’Arctique

En protégeant la couche d’ozone, le Protocole de Montréal a eu le bénéfice inattendu de ralentir la fonte des glaces de l’océan Arctique, selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Signé en 1987 par près de 200 pays, le Protocole de Montréal visait l’élimination des gaz appauvrissant la couche d’ozone, comme les chlorofluorocarbones (CFC). Mais ces substances sont aussi de puissants gaz à effet de serre, si bien que leur disparition a déjà permis d’éviter un réchauffement planétaire d’environ 0,5 °C et la perte de plus d’un demi-million de kilomètres carrés de glace dans l’Arctique jusqu’en 2020.

Quiz

Quelle proportion record d’énergie solaire a été produite dans l’État de New York ce mois-ci ?

PHOTO ERIN SCHAFF, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une centrale solaire à Phillipsburg, au New Jersey

Environ 20 % de la demande en électricité a été comblée par de l’énergie solaire pendant une heure, le 18 mai, a annoncé le gestionnaire indépendant de l’électricité de l’État de New York (New York Independent System Operator, NYISO), dans un communiqué publié la semaine dernière. Quelque 3330 mégawatts (MW) ont ainsi été produits par les milliers d’installations solaires de l’État sur l’heure du midi, ce jour-là. « Il est clair que la production d’énergie solaire est un élément important de l’avenir énergétique de New York », a estimé le président et directeur général du NYISO, Rich Dewey.

Recycler le plastique génère… des microplastiques

PHOTO HEO RAN, ARCHIVES REUTERS Bouteilles de plastique compressées en attente d’être recyclées dans une usine de Corée du Sud

Le recyclage du plastique génère d’énormes quantités de microplastiques dans l’eau, a découvert une équipe internationale de scientifiques. Jusqu’à 75 milliards de particules de plastique par mètre cube d’eau usée ont été détectés dans des échantillons prélevés à la sortie d’une usine ultramoderne de recyclage de plastique au Royaume-Uni, pourtant dotée d’un système de filtration. Cette quantité correspond à 6 % du total de plastiques traités à cette usine, dont l’étude ne révèle pas le nom et l’emplacement. Le recyclage du plastique crée ainsi « un énorme problème », a déclaré au quotidien The Guardian Erina Brown, chercheuse principale de l’étude.

Qatar Airways ne croit pas à la neutralité carbone

PHOTO MURAD SEZER, ARCHIVES REUTERS Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways

Le PDG de Qatar Airways se dit « très sceptique » de voir l’industrie de l’aviation mondiale atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. « Je ne pense pas que nous soyons en mesure d’atteindre cet objectif », a déclaré Akbar Al Baker la semaine dernière, lors d’un forum économique, estimant que la production de carburant durable est insuffisante. Les quelque 300 transporteurs revendiquant 83 % du trafic aérien mondial réunis au sein de l’Association internationale du transport aérien (IATA), établie à Montréal, se sont engagés en 2021 à réduire à zéro leurs émissions de carbone d’ici 2050.

La chaleur ralentira les trains cet été en France

PHOTO MEHDI FEDOUACH, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Train au départ de la gare de Bordeaux

Les trains rouleront un peu plus lentement à partir de juin, dans le sud de la France, afin de prévenir les nombreux retards causés l’an dernier par les fortes chaleurs. La Société nationale des chemins de fer (SNCF) a ainsi allongé de 7 à 24 minutes la durée des trajets de tous les trains « TER » (pour transport express régional) au sud de Bordeaux, rapporte le magazine spécialisé Rail Passion, cité par le site d’information Reporterre. Les fortes chaleurs peuvent déformer les rails en acier ou détendre la caténaire, qui assure l’alimentation électrique des trains, indique le magazine.