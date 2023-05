De la mousse créée par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA) dans un cours d’eau

PHOTO JAKE MAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Les mousses extinctrices, les cosmétiques et les emballages alimentaires qui contiennent des « produits chimiques éternels » cancérigènes pourraient être limités ou carrément interdits au Canada à la suite d’une évaluation des risques des produits par le gouvernement fédéral.

La Presse Canadienne

Environnement et Changement climatique Canada indique dans son rapport provisoire sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA), aussi appelés « produits chimiques éternels », qu’il existe de grandes inquiétudes quant aux risques qu’ils posent à la fois aux humains et à l’environnement.

Les SPFA comprennent plus de 4700 combinaisons différentes de produits chimiques synthétiques utilisés dans des dizaines de produits et sont devenus omniprésents dans tout l’environnement, y compris dans la circulation sanguine des personnes et des animaux.

Ils sont considérés comme des « produits chimiques éternels », car ils sont difficiles, voire impossibles à éliminer.

Plusieurs études indiquent que les produits chimiques présentent des risques pour la santé des humains et de la faune, notamment des risques plus élevés de certains types de cancers, de dommages à la thyroïde et de cécité.

Environnement Canada indique qu’il envisage de réglementer l’utilisation de produits contenant du SPFA, mais attendra la fin d’une période de commentaires de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation avant d’agir.