Le gouvernement du Québec estime que le coût de décontamination du dépotoir illégal de Kanesatake, dont les eaux toxiques se déversent dans les cours d’eau, « se rapproche de 100 millions de dollars ».

C’est le ministre de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, qui l’a affirmé lors d’une entrevue avec La Presse, ce lundi, à Laval.

La Presse rapportait lundi que l’ancien centre de tri Recyclage G & R, de Kanesatake, autorisé en 2015 par Québec, a des brèches dans son système de captation des eaux, permettant le déversement de milliers de litres d’eau contaminée vers les ruisseaux qui se déversent dans le lac des Deux-Montagnes. Différentes analyses faites par les deux gouvernements ont noté la présence d’hydrocarbures, d’amiante, de BPC, de coliformes et des « contaminants associés entre autres aux sulfures, à l’azote ammoniacal et à la bactériologie, ce qui peut nuire à l’être humain ».

Des inspecteurs de Québec et d’Ottawa ont visité l’endroit à de nombreuses occasions et exigé des améliorations. Les propriétaires, Robert et Gary Gabriel, deux Mohawks au lourd passé criminel, n’ont cependant pas mis en œuvre les plans d’étanchéification du site. Québec a révoqué le certificat d’autorisation permettant l’exploitation du centre de tri octobre 2020, et les propriétaires s’en sont tirés, à ce jour, avec 17 883 $ d’amende.

« On parle d’un milieu extrêmement criminalisé qui, avec les années, a appris à jouer avec le système judiciaire, affirme le ministre Charette. Ils ont mis beaucoup d’efforts à jouer avec les règles, demander des délais pour contester les avis qu’on pouvait émettre. Ça a étiré malheureusement la sauce au maximum ».

Le ministre ajoute que les autorités provinciales sont allées « au bout de nos capacités avec nos lois » pour forcer les propriétaires à se conformer aux règles environnementales.

M. Charette affirme que des discussions ont lieu avec le gouvernement fédéral et le Secrétariat pour dénouer l’impasse, mais estime que la balle est présentement dans le camp du gouvernement fédéral, de qui relève le territoire autochtone. « Ce qui est urgent, c’est que cesse la contamination, qui se poursuit parce que le site n’est pas hermétique », insiste le ministre.

Le ministre fédéral de l’environnement, Steven Guilbeault, a pour sa part reconnu l’existence de ces discussions, sans toutefois donner plus de détails. « J’ai participé à plusieurs rencontres avec Ian Laferrière [le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits] et tout le monde ensemble, on essaie de trouver une solution à ce problème-là », a-t-il déclaré.

Un « plan d’action » de 1,16 milliard

Ottawa dispose d’une enveloppe budgétaire de 1,16 milliard sur quatre ans pour sécuriser et nettoyer des sites semblables, dans le cadre de son Plan d’action pour les sites contaminés. Le centre de tri Recyclage G & R n’apparait toutefois nulle part dans l’« inventaire des sites contaminés » du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de qui relève ce programme.

Une lettre interne du Conseil de bande de Kanesatake que La Presse a obtenue, datée de mars 2022, soutient que les ministères provincial et fédéral de l’Environnement ont informé « à plusieurs reprises le Conseil [de bande] que la seule façon pour [ces ministères] d’engager des ressources en vue du nettoyage du site est que les “intérêts privés » sur ces terres soient supprimés », en d’autres termes, que « les droits de Gary et Robert Gabriel sur ces terres doivent être supprimés. » Cette affirmation n’a pas pu être confirmée auprès des deux niveaux de gouvernement. Les frères Gabriel n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue.

Selon l’ancien grand chef Serge Osti Simon, qui vient d’être réintégré au sein du Conseil de bande de Kanesatake, le ministre fédéral des Affaires autochtones aurait le pouvoir d’enlever le certificat de possession qui a accordé aux frères Gabriel la possession du terrain où se trouve le site.

Les deux gouvernements, dit-il, ont un devoir moral d’agir rapidement. « Notre communauté n’a rien, pas de corps policier, pas d’officier environnemental, pas de caserne », déplore-t-il.

« Le gouvernement provincial a accordé un permis d’exploitation, c’est vite devenu un désastre environnemental. Maintenant que le site est fermé, ils veulent s’en laver les mains. Il n’en est pas question », assure M. Simon.

Avec la collaboration d’Éric-Pierre Champagne, La Presse