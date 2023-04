Le gouvernement Legault protégera des forêts dans le secteur du réservoir Pipmuacan dans le cadre de sa stratégie de rétablissement du caribou, qui doit être dévoilée en juin, a-t-il indiqué mardi.

Ce vaste territoire composé de vieux massifs forestiers, à cheval sur la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, est l’objet d’un projet d’aire protégée piloté par la communauté innue de Pessamit, qui souhaite ainsi protéger la harde de caribous qui y vit et qui est fortement menacée.

« Il y aura des aires protégées de confirmées dans les prochaines semaines », a affirmé le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette, lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère à l’Assemblée nationale, en réponse à une question de la porte-parole de Québec solidaire en matière d’environnement et députée de Verdun Alejandra Zaga Mendez.

« Il y aura aussi des mesures de protection [du] côté du Pipmuacan, c’est un incontournable », a-t-il ajouté.

« À ce moment-ci, je ne peux pas vous parler de tracé ou de superficie exactement, mais oui il y aura de la protection sur ce territoire-là », a-t-il précisé.

En dépit de la volonté du ministre Charette d’imposer des mesures de protection dans le secteur Pipmuacan, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts y planifie des coupes forestières cette année, rapportait La Presse, le 18 avril.

Il n’a pas été possible de savoir auprès du cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina, mardi, si ces coupes sont maintenues.

Accueil positif

La déclaration du ministre Charette « est de bon augure, mais il faudra voir la stratégie avant de crier victoire », a réagi la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.

« Il faut que l’ensemble du projet porté par la communauté innue de Pessamit devienne une aire protégée, et il faut que tous les secteurs les plus névralgiques pour la survie et le rétablissement des populations de caribou forestier et montagnard deviennent aussi des aires protégées », a-t-elle affirmé, rappelant qu’il s’agissait là d’une recommandation de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

D’ici là, « le gouvernement doit décréter un moratoire sur les coupes dans les massifs forestiers les plus névralgiques, sinon l’industrie se dépêchera d’aller y faire des coupes forestières », affirme Mme Simard.

La perspective d’une protection du secteur Pipmuacan réjouit aussi la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), qui invite le gouvernement à travailler « main dans la main avec la communauté de Pessamit » pour y créer une aire protégée d’initiative autochtone.

« La protection d’au moins 35 000 kilomètres carrés (km⁠2) d’habitat important du caribou forestier permettrait également au Québec de progresser vers l’atteinte de la cible de [protéger] 30 % du territoire et de satisfaire aux exigences la Loi fédérale sur les espèces en péril », a déclaré le biologiste et directeur général de la SNAP Québec, Alain Branchaud.

Le Conseil des Innus de Pessamit n’avait pas encore réagi au moment où ces lignes étaient écrites.