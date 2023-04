Casey Hatherly, qui se fait appeler Ever, a attiré l’attention du pays le mois dernier lorsqu’elle est montée sur la scène de la cérémonie des prix Juno pendant que la chanteuse Avril Lavigne faisait une performance.

(Ottawa) Un groupe écologiste affirme que la femme qui est montée sur scène les seins nus lors des prix Juno a maintenant aspergé de peinture rose les portes d’entrée du bureau du premier ministre à Ottawa.

La Presse Canadienne

On2Ottawa a publié sur son compte Twitter des photos et une vidéo montrant la femme en train de jeter un seau de ce qui semble être de la peinture rose sur l’entrée, puis poser seins nus pour une photo à côté d’une pancarte disant « Exigeons des mesures climatiques maintenant ».

Une déclaration du groupe indique que la femme s’est également enchaînée à l’entrée.

Pour l’instant, ni le cabinet du premier ministre ni la police d’Ottawa n’ont fait de commentaire.

Casey Hatherly, qui se fait appeler Ever, a attiré l’attention du pays le mois dernier lorsqu’elle est montée sur la scène de la cérémonie des prix Juno pendant que la chanteuse Avril Lavigne faisait une performance.

Elle était torse nu et les messages écrits sur le haut de son corps comprenaient « land back » et « save the Greenbelt », en référence à la décision prise par l’Ontario l’année dernière de rendre une zone protégée accessible à la construction de logements.

À la suite de l’épisode au prix Juno, elle a été accusée de méfait et a déclaré à l’époque qu’elle travaillait avec le groupe On2Ottawa.