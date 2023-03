(Québec) La ville de Québec a un problème de qualité de l’air qui engendre l’asthme chez des enfants et des problèmes cardiaques chez les adultes, mais la Santé publique régionale a une prescription : diminuer la capacité routière dans la capitale.

Cette recommandation survient alors que le gouvernement Legault promet de construire un tunnel autoroutier entre Lévis et Québec. Le troisième lien doit d’ailleurs sortir près d’un secteur de la ville particulièrement touché par les problèmes de qualité de l’air et déverser entre 40 000 et 50 000 voitures par jour.

« Les décisions d’aménagement et de transport qu’on prend maintenant doivent être compatibles avec un avenir décarboné et propre », a dit lundi en conférence de presse le directeur de santé publique pour la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny.

La Santé publique régionale a dévoilé un rapport très attendu sur la qualité de l’air dans la Basse-Ville de Québec. Elle conclut que le nickel est moins dangereux pour la population locale que les émissions de particules fines.

« Les concentrations de particules fines sont comparables entre Québec et Montréal même si Québec est une plus petite ville », déplore le Dr Philippe Robert, médecin en santé publique.

Ces particules fines se retrouvent partout à Québec. Il y en a même davantage dans le secteur Champigny de Sainte-Foy qu’en Basse-Ville. Or, ces particules proviennent essentiellement du chauffage au bois et du transport.

La Santé publique fait donc neuf recommandations parmi lesquelles la réduction de la capacité routière et la promotion des transports collectifs et actifs.

« Il faut favoriser le transport actif, une ville avec davantage de piétons et de vélos », a dit le Dr Dontigny.

Celui n’a pas voulu se prononcer directement sur le projet de troisième lien. Il promet de le faire lorsqu’il sera devant le BAPE.

« Mais on vous donne ici les paramètres sur lesquels on va se baser pour apprécier quelque projet que ce soit, y compris un projet de troisième lien », dit-il. Si le projet de tunnel engendre « plus de volume dans des endroits où on souhaite moins de volume, on aura à l’apprécier sur cette base-là ».

Or, le tunnel que veut construire le gouvernement de la CAQ doit sortir près d’ExpoCité, dans un secteur où la qualité de l’air est reconnue mauvaise.

La Santé publique régionale ne croit pas non plus que l’électrification soit une panacée. Même s’il estime que le passage à la voiture électrique représente un gain, le Dr Philippe Robert note que ces véhicules émettent aussi des particules fines.

« L’OCDE a fait un rapport récent selon lequel les voitures électriques, parce qu’elles sont plus lourdes, vont générer pratiquement autant d’émissions liées aux pneus, aux freins et à l’usure de la route », dit-il.

« En milieu urbain, plusieurs experts disent que simplement électrifier n’est pas une solution optimale du point de vue collectif. On n’a pas les mêmes bénéfices que les transports actifs pour la santé publique. Même avec les transports collectifs, les études montrent que les gens vont marcher, être debout, moins sédentaires que lorsqu’on est assis dans une auto », ajoute le médecin.

Pas unique à Limoilou

Le rapport dévoilé lundi portait avant tout sur la qualité de l’air dans Limoilou-Vanier-Basse-Ville, situé près des activités du Port de Québec. Mais la Santé publique estime que l’exposition des citoyens au nickel engendre des risques « très faibles » et causerait « moins d’un cas de cancer sur 70 ans » dans la population locale.

En revanche, les particules fines engendrent 20 cas d’asthme chez les enfants du secteur chaque année et 33 décès prématurés par maladie cardiaque ischémique.

Les mesures faites par la Santé publique montrent que la Haute-Ville n’est pas épargnée par les particules fines. Il y en a même davantage dans le secteur Champigny, et des concentrations importantes ont aussi été notées près du Collège Saint-Charles-Garnier.

Dans toutes les stations d’échantillonnage de Québec, les concentrations en particules fines dépassaient la norme de l’Organisation mondiale de la Santé.

« Ce n’est pas une situation spécifique [à Limoilou]. Moi, je n’aurais pas d’hésitation, j’irais y vivre », a dit le Dr Philippe Robert.

Selon lui, la qualité de l’air à Québec doit être améliorée, mais est semblable à celle de plusieurs milieux urbanisés. « Mais les milieux denses urbains ont plusieurs caractéristiques qu’on souhaite, qui sont favorables à la santé », dit-il, comme la capacité à marcher ou faire du vélo pour se déplacer.