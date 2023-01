Le ministre d’État des Émirats arabes unis et PDG de la Compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi, Sultan Ahmed al-Jaber

Le président, magnat pétrolier, appelle à réduire les émissions de CO 2

(Abou Dabi) Le président de la COP28, patron d’un géant pétrolier du Golfe, a appelé samedi à « se focaliser » sur la réduction des émissions de CO 2 sans s’en prendre au « progrès », c’est-à-dire l’industrie des énergies, qualifiant la lutte contre le changement climatique de « centrale ».

Agence France-Presse

Sultan al-Jaber, PDG d’ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, a été désigné jeudi président de la conférence de l’ONU sur le climat prévue cette année dans le riche État du Golfe, suscitant de vives critiques parmi les défenseurs de l’environnement.

« Nous sommes à un tournant historique. Une croissance avec de moindres émissions de CO 2 est l’avenir », a déclaré Sultan al-Jaber, également ministre de l’Industrie de son pays.

« Nous travaillons avec l’industrie énergétique pour accélérer la décarbonisation en réduisant le méthane et en développant l’hydrogène », a-t-il ajouté lors d’un forum sur l’énergie à Abou Dabi, la capitale des Émirats. « Continuons à nous concentrer sur le fait de freiner les émissions, pas le progrès ».

Avec une augmentation prévue de la population mondiale, et la demande accrue en énergie qu’elle implique, « tant que le monde utilisera des hydrocarbures, nous devrons veiller à ce qu’ils aient la plus faible intensité en carbone possible », a dit le responsable émirati.

Poids lourd des émissions de CO 2 , les pétroliers mettent parfois en avant la possibilité de réduire leur empreinte carbone sans pour autant mettre à mal la production d’or noir.

Par ailleurs envoyé spécial de son pays pour le changement climatique, Sultan al-Jaber a cherché à se montrer rassurant face au scepticisme suscité par sa désignation comme président de la COP28, qui se tiendra en novembre et décembre à Dubaï, le plus influent émirat du pays.

« Les Émirats arabes unis envisagent cette tâche avec humilité, un sens aigu des responsabilités et un grand sentiment d’urgence », a-t-il assuré, qualifiant la lutte contre le changement climatique de « centrale » pour son pays, risquant d’être particulièrement affecté, comme toute la région très chaude du Golfe, riche en hydrocarbures.

Sultan al-Jaber est aussi à la tête de Masdar, l’entreprise émiratie d’énergies renouvelables.