Les tractations se poursuivaient dans la nuit de dimanche à lundi au Palais des congrès de Montréal pour faire adopter l’accord final de la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), après la publication d’une ébauche de texte « ambitieuse », dimanche.

Un petit nombre d’objections subsistaient au moment d’écrire ces lignes, notamment de la part du Brésil et de l’Union européenne, ont confié diverses sources à La Presse.

Les ministres chinois Huang Runqi, président de la COP15, et canadien Steven Guilbeault multipliaient encore vers minuit les rencontres avec leurs homologues du Japon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo pour trouver une voie de passage, a indiqué à La Presse le cabinet du ministre Guilbeault.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Steven Guilbeault, dimanche après-midi

Initialement convoqués à 18 h pour l’adoption en plénière de l’accord, délégués et observateurs tuaient alors le temps en chantant, d’autres dormant sur leur siège ou bâillant en luttant contre la fatigue, au 12e jour de la conférence.

« On garde confiance qu’il sera adopté, mais la présidence chinoise, le Canada et le secrétariat [de la Convention sur la diversité biologique] s’efforcent de garantir un consensus », a déclaré l’attachée de presse du ministre Guilbeault, Kaitlin Power.

Proposition ambitieuse

Une nouvelle ébauche d’accord final ambitieuse, mais expurgée de certains passages qui bloquaient l’atteinte d’un consensus, avait été publiée dimanche matin.

Le texte portant sur le cadre mondial pour la biodiversité post-2020, la pièce maîtresse de l’accord, ne contient plus de crochets, qui encadraient les passages sur lesquels il y avait désaccord, et conserve l’objectif phare de protéger « au moins 30 % des terres, des eaux intérieures et des océans ».

C’est un très, très bon texte et je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez probablement entendu plusieurs représentants d’[organisations non gouvernementales] le mentionner également. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« La présidence [chinoise de la COP15] a présenté un texte avec un degré d’ambition inattendu, quand même assez élevé, et avec une proposition pour le financement international qui dépasse ce que les pays développés voulaient », a estimé Eddy Pérez, directeur de la diplomatie climatique internationale au Réseau action climat Canada.

« La Chine vise haut », constate-t-il, évoquant néanmoins un texte qui « n’est pas parfait ».

De l’argent sur la table

La Chine et le Canada ont pu mettre de côté leurs nombreux différends pour se concentrer sur la COP15, ont confié à La Presse différents observateurs.

La présidence chinoise a d’ailleurs tenté de trancher l’épineuse question du financement des mesures de protection de la biodiversité dans les pays en développement.

Un Fonds mondial pour la biodiversité « dédié et accessible en 2023 » serait créé et serait doté d’au moins 20 milliards de dollars par année d’ici 2025 et d’au moins 30 milliards d’ici 2030.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Délégués à la COP15, dimanche

La création d’un tel fonds était la principale demande de nombreux pays en développement, qui réclamaient une cagnotte dédiée à la biodiversité, contrairement au Fonds pour l’environnement mondial, qui ratisse plus large.

« Il y a un fonds et il y a l’argent », résume Eddy Pérez, expliquant que cela surpasse les attentes de certains pays en développement.

« C’est un texte très équilibré », a estimé Steven Guilbeault.

Même ceux qui aimeraient avoir un peu plus reconnaissent qu’il y a beaucoup d’équilibre dans ce texte-là. Et en termes de financement, on va beaucoup plus loin que ce qui était prévu. On va même plus loin que ce qu’on a du côté des changements climatiques. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

L’entente sur la protection de 30 % de la surface terrestre et des océans « est un immense succès », estime le ministre Guilbeault, qui souligne aussi une entente sur la restauration des terres dégradées.

« Toutes ces choses-là sont des choses dont les écologistes, moi le premier, rêvons depuis très longtemps et nous y sommes presque, ici, à Montréal », a-t-il ajouté.

Compromis

La nouvelle ébauche d’accord propose également de réduire d’ici 2030 l’impact négatif de la pollution de toutes sources « à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité et aux fonctions et services écosystémiques », ayant laissé tomber le passage « et à la santé humaine » qui était entre crochets dans la version précédente.

La cible chiffrée de réduction de l’usage des pesticides, qui était dans l’ébauche précédente d’au moins 50 %, voire des deux tiers, a été abandonnée dans la nouvelle ébauche, qui évoque plutôt une réduction de moitié du « risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux ».

En revanche, la cible de réduire « d’au moins la moitié » l’excès de nutriments perdus dans l’environnement est maintenue.

L’élimination des rejets de déchets de plastique et de déchets électroniques a été remplacée par « prévenir, réduire et travailler à l’élimination de la pollution plastique ».

La Vision mondiale pour la biodiversité à l’horizon 2050 a en outre été dépouillée de ses objectifs intermédiaires pour 2030, ce qui inquiète nombre d’observateurs.

« Sans ceux-ci, il sera difficile d’évaluer si, oui ou non, le cadre mondial pour la biodiversité génère réellement des impacts positifs sur les écosystèmes », a déploré l’organisation non gouvernementale Avaaz.