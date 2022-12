Mobilisations en lien avec la COP15

Des jeunes de part et d’autre de la clôture

« Je me trouvais à l’intérieur de la COP15, où on négocie. Et eux à l’extérieur, martelant les clôtures. Mais nous voulions la même chose : un monde meilleur », témoigne Jack Hancock, un jeune militant scandinave. Vendredi dernier, il s’est retrouvé face à des manifestants de son âge, séparés d’eux par la clôture du périmètre de sécurité du Palais des congrès. Une expérience saisissante.