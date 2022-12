Une nouvelle ébauche d’accord final ambitieuse, mais expurgée de certains passages qui bloquaient l’atteinte d’un consensus, a été publiée dimanche, à la veille de la conclusion de la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15).

Le texte portant sur le cadre mondial pour la biodiversité post-2020, la pièce maîtresse de l’accord, ne contient plus de crochets, qui encadraient les passages sur lesquels il y avait désaccord.

« La présidence [chinoise de la COP15] a présenté un texte avec un degré d’ambition inattendu, quand même assez élevé, et avec une proposition pour le financement international qui dépasse ce que les pays développés voulaient », a déclaré Eddy Pérez, directeur de la diplomatie climatique internationale au Réseau action climat Canada.

« La chine vise haut », constate-t-il, évoquant néanmoins un texte qui « n’est pas parfait » et qui continuera de faire l’objet de tractations d’ici lundi.

L’épineuse question du financement des mesures de protection de la biodiversité dans les pays en développement est tranchée par la présidence chinoise, qui propose la création d’un nouveau fonds dédié à la biodiversité.

« Il y a un fonds et il y a l’argent », constate Eddy Pérez.

L’un des nombreux documents mis en ligne dimanche matin par la présidence chinoise « reconnait l’urgence d’accroître le financement international de la biodiversité et d’établir un Fonds mondial pour la biodiversité dédié et accessible en 2023 ».

La proposition prévoit un financement d’au moins 20 milliards de dollars par année d’ici 2025 et d’au moins 30 milliards d’ici 2030.

La création de ce fonds est la principale demande de plusieurs pays en développement, qui réclamaient un fonds entièrement dédié à la biodiversité, contrairement au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui ratisse plus large.

Il reste à voir si l’Union européenne entérinera cette proposition. Son représentant a mentionné plus d’une fois qu’il s’opposait à la création d’un nouveau fonds.

L’objectif phare d’un éventuel cadre mondial pour la biodiversité semble en voie d’être adopté ; il est toujours question à l’objectif 3 de protéger « au moins 30 % des terres, des eaux intérieures et des océans ».

Mais la mention « au niveau national », qui était entre crochets, a été expurgée, ainsi que l’obligation de mettre en place des aires protégées « dont une partie substantielle [est] strictement protégée ».

La nouvelle ébauche propose également de réduire d’ici 2030 l’impact négatif de la pollution de toutes sources « à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité et aux fonctions et services écosystémiques », ayant laissé tomber le passage « et à la santé humaine » qui était entre crochets dans la version précédente.

La cible chiffrée de réduction de l’usage des pesticides, qui était dans l’ébauche précédente d’au moins 50 %, voire les deux tiers, a été abandonnée dans la nouvelle ébauche, qui évoque plutôt une réduction de moitié du « risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux ».

En revanche, la cible de réduire « d’au moins la moitié » l’excès de nutriments perdus dans l’environnement est maintenue.

L’élimination des rejets de déchets de plastique et de déchets électroniques a été remplacée par « prévenir, réduire et travailler à l’élimination de la pollution plastique ».

La Vision mondiale pour la biodiversité à l’horizon 2050 a en outre été dépouillée de ses objectifs intermédiaires pour 2030, ce qui inquiète nombre d’observateurs.

« Sans ceux-ci, il sera difficile d’évaluer si oui ou non le cadre mondial pour la biodiversité génère réellement des impacts positifs sur les écosystèmes », a déploré l’organisation non gouvernementale Avaaz.

Les délégués des 196 pays membres de la Convention sur la diversité biologique se réuniront en plénière en après-midi, et à nouveau en soirée ; il est possible, mais incertain, qu’ils adoptent alors l’accord final.