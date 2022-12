(Montréal) Les ministres de l’Environnement du monde entier et leurs délégués réunis à la 15e conférence des Nations unies (COP15) ont été pressés de mettre leurs différends de côté, samedi.

« Nous sommes toujours confrontés à des tâches immenses », leur a rappelé le président de la COP15 et ministre chinois de l’Écologie et de l’Environnement, Huang Runqiu.

L’adoption du cadre mondial pour la biodiversité post-2020 doit absolument être adopté « dans les prochains jours », a-t-il insisté.

« C’est notre responsabilité, et cela nécessitera des efforts, chers amis », a affirmé Huang Runqiu, à l’ouverture de la session de clôture du segment de haut niveau, au Palais des congrès de Montréal.

« Nous n’approchons plus du point de non-retour, nous y sommes », a renchéri la secrétaire générale du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Elizabeth Maruma Mrema.

L’action doit être ambitieuse. On ne peut plus dire « ça ira à la prochaine fois », ça doit être cette fois-ci, ça doit être aujourd’hui. Elizabeth Maruma Mrema, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

La directrice de Business for Nature, Eva Zabey, est venue rappeler aux délégués qu’il n’y avait pas « d’affaires ni d’économie sans la nature ».

« Oui ! Des gens d’affaires vous demandent d’être ambitieux et qu’il y plus de réglementation [pour protéger la nature]. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous », a dit la responsable de l’organisation qui représente plus de 330 entreprises et organisations dans 55 pays.

Signe que la finance occupe une plus importante à cette COP sur la biodiversité, un représentant de l’organisation Finance for Biodiversity s’est aussi adressé aux délégués samedi matin.

« C’est une première dans l’histoire du CDB [Convention sur la diversité biologique], il y a eu une journée complète sur la finance, mercredi », a noté Jan Erik Saugestad.

Il a aussi précisé que la mise en œuvre de l’accord à venir serait un défi après la COP15 à Montréal.

Inclure les villes

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est également adressée aux ministres et aux délégués, les appelant à inclure les villes et les gouvernements infranationaux dans le cadre mondial pour la biodiversité post-2020, qui ont tenu un sommet dans le cadre de la COP15 en début de semaine.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

« Il est impératif que 2022 marque le moment où les délégations adoptent explicitement le rôle formel des villes et des gouvernements infranationaux », a-t-elle déclaré.

« C’est à notre échelle que nous pouvons mobiliser la population vers les changements nécessaires pour sauvegarder la biodiversité », a ajouté la mairesse Plante.