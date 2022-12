L’Arctique devient plus humide et plus orageux

À mesure que les humains réchauffent la planète, l’Arctique, autrefois insensible et gelé, devient plus humide et plus orageux, avec des changements dans son climat et ses saisons qui obligent les communautés locales, la faune et les écosystèmes à s’adapter, ont indiqué mardi des scientifiques dans une évaluation annuelle de la région.