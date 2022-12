PHOTO ANDREJ IVANOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans l’ordre : le ministre chinois de l’Écologie et de l’Environnement, Huang Runqiu, le secrétaire-député du Comité municipal de la Ville de Chengdu, Ruiwu Xie, et le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, samedi, en marge de la COP15