(Montréal) Une forte majorité de la population canadienne s’inquiète du déclin de la biodiversité et souhaite des actions immédiates pour le contrer, d’après un sondage dévoilé dimanche.

La disparition des espèces animales et végétales inquiète 87 % des Canadiens et 83 % des Québécois, révèle l’enquête réalisée par Ipsos pour l’organisme Conservation de la nature Canada.

Un cinquième des espèces sauvages fauniques et floristiques répertoriées au Canada sont menacées de disparition, indiquait un rapport du gouvernement fédéral publié à la fin de novembre.

La société dans son ensemble, des gouvernements aux entreprises en passant par les individus, n’agit pas assez rapidement pour s’attaquer au problème, croient 81 % des Canadiens – le résultat est identique pour les répondants du Québec.

Le sondage démontre par ailleurs que 80 % des Canadiens et 77 % des Québécois s’inquiètent du fait que les générations futures n’auront pas accès à la nature à proximité de chez eux.

Il est « encourageant » de constater que les Canadiens sont préoccupés par le déclin de la biodiversité, estime Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada.

L’organisation y voit « un véritable cri de ralliement » à l’intention des délégués réunis à la COP15 pour les inciter à adopter un cadre mondial audacieux et concret pour préserver et restaurer la nature, estime Conservation de la nature Canada.

Changements climatiques

Davantage de Québécois que de Canadiens, 75 % contre 63 %, croient que la conservation de la nature est un outil pour combattre les changements climatiques.

Une majorité de répondants (81 % au Québec et 80 % au Canada) se disent d’ailleurs inquiets ou très inquiets de l’impact des changements climatiques et dit avoir remarqué une hausse du nombre d’inondations, de tornades et de sécheresses au cours des dernières années (85 % au Québec et 84 % au Canada).

C’est en Colombie-Britannique que sont réclamées le plus vigoureusement des actions urgentes en réponse aux changements climatiques, avec 93 % des répondants estimant qu’il faut agir plus rapidement pour en contrer les effets ; le Québec suit à 90 %.

Nous sommes aujourd’hui confrontés, en tant que société, à deux immenses défis : le déclin de la nature et les changements climatiques. Quand l’un de ces phénomènes s’accentue, l’autre aussi. Ni l’un ni l’autre ne pourront être résolus sans que soit conservée la nature. Catherine Grenier, Conservation de la nature Canada

Le sondage a été mené en ligne entre le 23 et le 28 novembre 2022 auprès de 2006 personnes de 18 ans et plus au pays, dont 524 du Québec, avec un niveau de précision de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Conservation de la nature Canada est un organisme non gouvernemental voué à la protection de la nature qui revendique la restauration ou la conservation au pays depuis 1962 de plus de 150 000 kilomètres carrés de milieux naturels – ce qui correspond à plus de deux fois la superficie du Nouveau-Brunswick.