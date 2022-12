Le monde entier « doit en faire plus » pour protéger l’environnement et la nature, a imploré le premier ministre Justin Trudeau au premier jour de la COP15 sur la protection de la biodiversité. Son gouvernement allongera jusqu’à 800 millions pour soutenir quatre projets de conservation « dirigés par les peuples autochtones ».

En tout, ces initiatives couvriront pour près d’un million de kilomètres carrés, a confirmé M. Trudeau lors d’une conférence de presse tenue en matinée à la Biosphère, sur l’île Sainte-Hélène.

« Il va y avoir un projet de conservation dans la zone marine du Grand Ours dans l’ouest, un autre dans le Nord de l’Ontario – le projet de conservation des Omushkego – un projet dans la région de Qikiqtani au Nunavut et un dernier projet dans les Territoires du Nord-Ouest », a-t-il expliqué, en ajoutant que « chaque projet est unique en son genre ».

Tous ces projets, a persisté le chef libéral, « visent autant à assurer le bien-être des communautés qu’à protéger la nature ». « On sait que pour créer des emplois et favoriser une économie forte, il faut absolument lutter contre les changements climatiques », a-t-il aussi relevé.

La plupart des zones de conservation impliqueront plusieurs communautés. La zone marine du Grand Ours, par exemple, regroupe 17 Premières Nations. Celui dans les Territoires du Nord-Ouest sera géré en partenariat par 30 gouvernements autochtones.

Passez à l’action, lance Trudeau

M. Trudeau, qui est à Montréal en marge de la COP15 qui se tient au Palais des congrès jusqu’au 19 décembre, a également profité de l’occasion pour appeler tous les États « à passer à l’action » en matière de lutte contre la crise climatique.

Le monde entier doit en faire plus pour protéger la nature, mais on doit aussi bien le faire. J’espère que les autres pays vont aussi se mobiliser. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

D’ailleurs, le premier ministre a dit espérer « que les deux prochaines semaines vont confirmer notre engagement collectif pour mener une action mondiale ». « On a beaucoup à faire pour protéger la nature. Et on a beaucoup à faire pour avancer sur le chemin de la réconciliation. Mais aujourd’hui, on démontre qu’on le fait ensemble », a-t-il encore expliqué devant les caméras.

L’annonce de ce mercredi s’est faite en présence de leaders autochtones, dont le Grand Chef du Conseil de Mushkegowuk, Alison Linklater. « Ce sont nos terres et nos eaux qui nous relient à notre culture traditionnelle, notre langue. Cela fait partie de qui nous sommes. Il apporte également la guérison à notre peuple. Et sans nos terres et notre eau, nous n’existons pas », a-t-elle dit, saluant comme ses collègues l’annonce du gouvernement fédéral.

« Les leaders autochtones sont des leaders environnementaux, avec une perspective, une connaissance, une culture et un droit unique qui peuvent aider à inspirer et améliorer l’équilibre naturel », a quant à lui plaidé le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, aussi sur place.

À quelques kilomètres de là, alors que le soleil n’était pas encore levé, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés au centre-ville de Montréal, mercredi, pour protester contre l’ouverture de la COP15 sur la biodiversité. Des manifestations sont prévues au courant de la journée pour dénoncer « l’hypocrisie » des États qui y participent.