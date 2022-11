Malgré l’espoir d’un accord afin de soutenir les pays pauvres victimes des changements climatiques, aucune entente n’était officialisée tard dans la nuit de samedi à dimanche à la COP27, en Égypte.

Dans la journée de samedi, plusieurs sources ont indiqué qu’un accord était possible à Charm el-Cheikh, en Égypte, afin de soutenir les pays pauvres victimes des changements climatiques. Une telle entente constituerait d’ailleurs « un moment historique », estime le Réseau action-climat Canada.

Le Canada aurait aussi signalé qu’il soutiendrait un texte faisant référence à l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles.

Néanmoins, en fin de soirée, samedi, la séance plénière qui permettrait d’entériner un texte final n’avait toujours pas débuté à Charm el-Cheikh, laissant présager des négociations difficiles à conclure.

La ministre de la Transition écologique espagnole Teresa Ribera a évoqué une « situation compliquée », avec des pays poussant pour une formulation « plus forte » sur la réduction de l’utilisation des énergies fossiles, responsables du réchauffement.

Un conseiller de la délégation de Papouasie Nouvelle-Guinée, Kevin Conrad, a expliqué que les « suspects habituels » tentaient au contraire de bloquer toute référence en ce sens. Dans le passé, l’Arabie saoudite s’y est notamment opposée.

PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS « Nous sommes inquiets de certaines des choses que nous avons vues et entendues au cours des dernières 12 heures », a dit le vice-président de la Commission Frans Timmermans devant la presse.

En début d’après-midi, samedi, la présidence égyptienne, critiquée pour la lenteur des négociations, a fini par publier un nouveau projet de texte final très attendu.

Le document réaffirme les objectifs de l’accord de Paris de 2015, qui vise à limiter le réchauffement de la planète « nettement en dessous de 2 °C » par rapport à l’ère préindustrielle, et si possible à 1,5 °C.

Le texte souligne que les impacts du dérèglement climatique seraient bien moins importants à 1,5 °C et affiche l’importance de poursuivre les « efforts » pour respecter cette limite.

Côté énergie, le projet de résolution finale évoque la fin des « subventions inefficaces aux carburants fossiles », mais pas la sortie du pétrole ou du gaz.

Sur Twitter, le journaliste de Bloomberg News, Akshat Rathi, a mentionné que le Canada ne s’opposait plus à ce qu’on fasse référence à l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles, et non seulement le charbon.

L’entente permettrait entre autres la création d’un fonds pour les pays les plus pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques alors qu’ils ont très peu contribué au réchauffement planétaire depuis l’ère préindustrielle.

PHOTO NARIMAN EL-MOFTY, ASSOCIATED PRESS Des militants demandent la création d’un fonds pour les pays les plus pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques alors qu’ils ont très peu contribué au réchauffement planétaire.

Les coûts économiques de ces pertes dans les pays en développement sont estimés entre 250 et 580 milliards de dollars d’ici à 2030, indique le Réseau action-climat. Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), les évènements météorologiques extrêmes ont tué plus de 410 000 personnes et affecté 1,7 milliard d’humains au cours de la dernière décennie.

Si elle était ratifiée par les délégations des 200 pays présents en Égypte, cette entente constituerait « un moment historique », affirme Caroline Brouillette, directrice des politiques nationales au Réseau action-climat Canada. Présente à Charm el-Cheikh, Mme Brouillette rappelle que les pays en développement demandent depuis plusieurs années la mise sur pied d’un tel fonds pour les aider à faire face aux conséquences des changements climatiques.

La proposition sur la table propose d’établir « de nouveaux accords de financement pour aider les pays en développement » à « mobiliser des ressources nouvelles et supplémentaires ». Celle-ci permettrait de « créer un fonds de réponse aux pertes et dommages », dont le fonctionnement et les financements devront être élaborés par un « comité de transition » d’ici la prochaine COP28 aux Émirats arabes unis en 2023.

Rappelons que les pays riches étaient très réticents depuis plusieurs années à l’idée d’un tel financement, mais l’Union européenne a fait une ouverture jeudi en acceptant le principe d’un « fonds de réponse aux pertes et dommages », réservé aux « plus vulnérables » sur une « base de contributeur élargie », sous-entendu à la Chine, qui s’est considérablement enrichie en 30 ans.

Selon Caroline Brouillette, la facture ne cessera d’augmenter dans les prochaines années et elle sera d’autant plus importante si la tendance actuelle n’est pas renversée. Pour ne pas dépasser la cible de 1,5 degré, la planète doit réduire ses émissions de GES de 45 % d’ici 2030. Or, selon les dernières prévisions officielles, celles-ci devraient plutôt augmenter de 10 % d’ici la fin de la décennie.

Avec l’Agence France-Presse