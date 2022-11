Canada

Les villes de moins en moins verdoyantes

La verdure urbaine dans les villes du Canada a diminué de 8 points de pourcentage entre 2000 et 2022, selon le plus récent recensement de l’environnement effectué par Statistique Canada. Au Québec, c’est Montréal qui a enregistré le plus grand recul, alors que la ville de Saint-Jérôme, elle, serait la plus verte de tout le pays.