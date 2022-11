« Les organisations de la société civile sont préoccupées par l’espace qui est donné aux entreprises pétrolières, gazières et pétrochimiques au tout premier pavillon du Canada à une COP », peut-on lire dans une lettre adressée jeudi au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (photo).

L’évènement mettant en vedette six entreprises pétrolières canadiennes prévu vendredi au pavillon du Canada à la COP27 doit être annulé, ainsi que tous ceux auxquels l’industrie des combustibles fossiles doit participer, réclame une coalition écologiste.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

« Les organisations de la société civile sont préoccupées par l’espace qui est donné aux entreprises pétrolières, gazières et pétrochimiques au tout premier pavillon du Canada à une COP », peut-on lire dans une lettre adressée jeudi au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

La missive, intitulée « Expulsez les pollueurs du pavillon du Canada », est cosignée par une vingtaine d’organisations, dont Équiterre, cofondée par Steven Guilbeault lui-même, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et le Syndicat canadien de la fonction publique au Québec (SCFP).

« Les industries engagées dans l’action climatique sont les bienvenues dans ces évènements, et il y en a plusieurs à la COP27 », écrivent les signataires.

Les entreprises pétrolières et gazières, comme celles qui participeront au panel de vendredi au pavillon du Canada, constituent toutefois « l’obstacle principal à l’action climatique, tant à la COP qu’au Canada », accuse la lettre.

Les technologies de captage et de stockage de carbone dont doivent parler ces entreprises, vendredi, « ont un historique de décennies d’échecs et de sous-performance » et ne pourront jamais, même si elles finissaient par fonctionner, être une solution pour « les 80 à 90 % de gaz à effet de serre émis quand le pétrole et le gaz qu’elles pompent du sol sont brûlés », poursuit le texte.

Le ministre maintient le cap

Le ministre Guilbeault a de nouveau défendu l’évènement lors d’un point de presse à Charm el-Cheikh, jeudi.

La présence des entreprises pétrolières, regroupées au sein de l’Alliance nouvelles voies, se justifie au nom de la « pluralité des voies », essentielle en démocratie, a-t-il répondu.

« Je pense que dans une société démocratique, c’est tout à fait légitime que les différentes voix soient entendues, c’est tout aussi démocratique qu’on entende celles des écologistes qui ne sont pas d’accord avec le point de vue exprimé par le groupe qui s’exprimera [vendredi] », a déclaré le ministre.

L’organisation Équiterre a opposé sur le réseau social Twitter que le fait que « les pétrolières derrière les désastres climatiques aient de la place à la COP27 [est] contre-productif et contre-intuitif ».

La Presse n’avait pas pu joindre l’Alliance nouvelles voies au moment de publier ces lignes.

Record de lobbyistes La COP27 de Charm el-Cheikh enregistre une hausse de la participation des lobbyistes du secteur pétrogazier, qui sont plus nombreux que le total des représentants de dix des pays les plus touchés par les changements climatiques. Diverses organisations, dont Global Witness, ont estimé jeudi que « 636 lobbyistes des énergies fossiles, affiliés à certains des plus gros géants pollueurs du pétrole et du gaz, se sont inscrits pour les discussions climatiques à la COP27 ». Il s’agit d’une hausse de plus de 25 % par rapport à la COP26 de Glasgow, il y a un an. Le contingent le plus nombreux vient des Émirats arabes unis, qui accueilleront la COP28 l’an prochain, suivis de la Russie. Avec l’Agence France-Presse