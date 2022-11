Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Québec annoncera une aide financière pour les pays les plus vulnérables

(Montréal) Au cours des prochains jours, Québec annoncera une contribution financière aux pays les plus vulnérables pour les aider à lutter et s’adapter à la crise climatique. L’épineuse question des pertes et dommages subis par ces pays est l’un des grands thèmes de la COP27.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Dans une entrevue accordée à La Presse Canadienne avant son départ pour l’Égypte, le ministre Benoit Charette a indiqué que son gouvernement profitera de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques pour annoncer « des engagements importants au niveau de la justice climatique », sans toutefois préciser les détails de cette contribution.

L’enjeu des réparations climatiques des pays du Nord envers les pays du Sud qui subissent davantage les effets des changements climatiques, alors que c’est aussi souvent eux qui y contribuent le moins, est au cœur des discussions de la COP27.

On le voit là depuis 2 ans, c’est une thématique qui prend de l’importance, donc le Québec apportera sa contribution. Pour ce qui est des montants et de la finalité de ces engagements, là, je vais devoir vous demander de patienter encore quelques jours. Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Clairement, on entend ce signal-là envoyé par plusieurs pays du Sud notamment, qui disent vivre de façon directe les effets des changements climatiques », a ajouté le ministre qui doit s’envoler pour l’Égypte jeudi.