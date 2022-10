Pour les activistes, « RBC salit la planète et le chandail des Habs », peut-on lire dans un communiqué diffusé par Greenpeace.

Des activistes de l’organisme Greenpeace ont dénoncé la Banque Royale du Canada (RBC) pour ses investissements dans les énergies fossiles lors du match d’ouverture du Canadien de Montréal mercredi soir.

Mayssa Ferah La Presse

C’est mercredi que se tenait la première partie officielle des Canadiens avec leur nouveau chandail, où le logo de RBC est bien visible.

Pour les activistes, « RBC salit la planète et le chandail des Habs », peut-on lire dans un communiqué diffusé par Greenpeace.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« Non à RBC et son pétrole qui souillent mon chandail, alimentent la crise climatique, et bafouent les droits des peuples autochtones. RBC participe à la destruction de la planète » a déclaré Louis Couillard, chargé de mobilisation pour Greenpeace Canada.

Le coup d’éclat s’est déroulé dans le calme.