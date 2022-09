Antarctique

Le glacier « de la fin du monde » fond deux fois plus vite que prévu

Situé dans l’ouest de l’Antarctique, le glacier Thwaites, un géant de glace dont la taille dépasse celle de la Floride, fond deux fois plus rapidement que prévu. Or, le rattachement de ce glacier dit « de la fin du monde » au reste du continent tient à peu de choses et pourrait dans l’avenir devenir une menace pour les populations côtières.