Caribous forestiers et montagnards

« Il y a urgence d’agir », dit le rapport de la Commission indépendante

Il faut sans plus tarder créer des aires protégées et revoir notre gestion des forêts, conclut la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Pendant ce temps, Québec cède à la pression d’Ottawa et promet d’en faire plus… l’été prochain.