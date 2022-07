La menace d’une tornade qui planait cet après-midi sur les secteurs de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme est désormais passée.

Léa Carrier La Presse

L’alerte émise par Environnement Canada a été levée en fin d’après-midi après que la cellule orageuse à son origine ait diminué d’intensité. Aucune tornade n’a été rapportée, selon Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

L’alerte d’orages violents touchant plusieurs secteurs du sud du Québec est également terminée, à l’exception de Drummondville, où elle demeure en vigueur.

« Le pire est probablement passé en termes d’intensité, mais il reste toujours qu’il pourrait y avoir des pluies torrentielles, des foudres intenses et la possibilité de grêle [de la taille d’une pièce] de 25 cents », prévient M. Kimbell.

Des rafales pouvant atteindre jusqu’à 90 km/h sont aussi possibles, mais Environnement Canada indique n’avoir pas eu de rapports de vents de plus 50 km/h jusqu’à présent.

La cellule orageuse s’est développée plus tôt en après-midi au sud du lac Ontario avant de se déplacer vers le sud du Québec.

« Si vous entendez un bruit de grondement ou si vous voyez un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s’approche, abritez-vous immédiatement », a prévenu Environnement Canada plus tôt en journée.

En cas d’une alerte de tornade, on rappelle de rester à l’intérieur et de se réfugier dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs. Ne restez pas dans un véhicule, une tente, une maison mobile ou tout autre abri temporaire : réfugiez-vous dans le bâtiment solide le plus près.

« En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés », recommande-t-on.