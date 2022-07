Des escargots géants envahissent une région de la Floride

(New Port Richey) Il n’est pas rapide, pas si grand-malgré son nom-mais il est vorace et se reproduit vite : l’escargot géant d’Afrique, une espèce qui peut être dangereuse pour l’homme, envahit une région de la Floride et inquiète les autorités.