Les recherches pour retrouver le jeune rorqual empêtré dans un câble de pêche ont été suspendues en raison d’une température défavorable vendredi.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le baleineau a été aperçu avec sa mère pour la dernière fois mercredi alors qu’il nageait dans le secteur de Rimouski, près du Parc national du Bic. Le mammifère qui n’aurait que quelques mois a été vu une première fois dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, au large des Escoumins, à une quarantaine de kilomètres de Tadoussac. Il nageait en compagnie de sa mère avec un cordage jaune passant sur son dos, en dessous de sa nageoire pectorale. Le cordage entre dans sa bouche du côté gauche, précise le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM).

Le président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, a indiqué par courriel à La Presse que « la recherche avait été infructueuse aujourd’hui [vendredi] » et qu’en raison d’une « température défavorable, on cesse les recherches pour l’instant ».

M. Michaud a dit espérer un nouveau signalement du rorqual enfin d’envisager une opération de « désempêtrement ».

Deux équipes de Pêches et Océans Canada ainsi qu’un navire de la Campobello Whale Rescue Team ont participé aux recherches vendredi.

Le baleineau a été identifié comme étant le petit d’un rorqual à bosse nommée H729, qui avait été aperçu à plusieurs reprises dans le golfe du Saint-Laurent et dans l’estuaire au cours des dernières années.

Rappelons qu’un rorqual à bosse adulte peut mesurer de 13 à 17 mètres et peser de 30 à 40 tonnes. Il peut vivre jusqu’à 80 ans. L’espèce n’est plus considérée comme menacée au Canada depuis le début des années 2000.