La population des caribous forestiers s’est agrandie récemment avec la naissance de plusieurs faons dans Charlevoix et à Val-d’Or.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé lundi que six des sept femelles gestantes de la population de Charlevoix ont mis bas entre le 2 et le 24 juin 2022. Un des six faons est mort cependant quelques jours après sa naissance. La population mise en enclos en février dernier compte maintenant 21 individus. À Val-d’Or, deux faons se sont ajoutés en mai aux sept caribous qui ont été mis en enclos.

Ces enclos ont été présentés l’hiver dernier par le MFFP comme « une solution temporaire pour freiner la décroissance des populations isolées de caribous forestiers et montagnards de Val-d’Or, de Charlevoix et de la Gaspésie. »

Mais selon plusieurs experts, si cette solution s’avère incontournable à court terme, le gouvernement du Québec devra tout de même accoucher d’une véritable stratégie pour restaurer l’habitat du caribou forestier afin d’assurer sa survie. Or, le déclin de l’espèce est largement attribuable à la perturbation de l’habitat naturel du cervidé en raison notamment des coupes forestières.

Le gouvernement du Québec a lancé au printemps une Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, une initiative qualifiée par plusieurs experts de « poudre aux yeux », d’autant qu’aucun biologiste ne siège à cette commission.