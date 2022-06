La Californie va contraindre les entreprises à recycler et financer la dépollution

(Los Angeles) La Californie a adopté une loi visant à réduire de manière spectaculaire les emballages plastiques non recyclables et le polystyrène expansé d’ici dix ans, un effort qu’il appartiendra aux industriels eux-mêmes de mettre en œuvre et de financer aux termes de cette législation.

Agence France-Presse

Le texte, qui n’attend plus que la signature du gouverneur Gavin Newsom pour entrer en vigueur, stipule qu’au moins 30 % des emballages plastiques vendus ou utilisés en Californie devront être recyclables d’ici 2028, une proportion qui devra être d’au moins 65 % au 1er janvier 2032.

L’incinération ou la conversion de ces déchets en combustibles ne fait pas partie des formes de « recyclage » admises.

PHOTO RICH PEDRONCELLI, ASSOCIATED PRESS Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom

La loi s’attaque aussi à la pollution des emballages alimentaires en polystyrène expansé, fréquemment utilisés aux États-Unis dans la restauration à emporter pour les gobelets ou les plats. À moins que les producteurs ne soient capables de prouver qu’au moins 25 % de ces emballages sont recyclables d’ici 2025, ils ne pourront plus du tout être utilisés dans l’État.

Pour les défenseurs de l’environnement, cet objectif est impossible à atteindre, ce qui revient pour eux à une « interdiction de fait » des emballages alimentaires en polystyrène.

« C’est la législation la plus exigeante du pays pour la réduction des déchets plastiques », s’est félicitée l’ONG écologiste The Nature Conservancy.

En Californie, État riche qui se veut à la pointe de la protection de l’environnement, environ 85 % des déchets plastiques échappent au recyclage et finissent dans des décharges. En 2021, ce taux était de seulement 5 % sur l’ensemble des États-Unis.

La nouvelle loi californienne ne se contente pas d’édicter des règles pour le recyclage, elle rend les industriels directement responsables de la mise en œuvre et du financement de ces mesures.

« Réduire la pollution plastique à la source va réduire du même coup les rejets dans l’air et l’eau et réduire le plastique déversé dans nos océans », a écrit sur Twitter l’ONG Oceana.

Les entreprises ou « entités » qui ne se conformeraient pas à cette loi s’exposent à 50 000 dollars d’amende par jour.