Photo ANNEGRET HILSE, REUTERS

Le ministre allemand de l’Économie et de l’Action pour le climat, Robert Habeck, et la ministre de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Sûreté nucléaire et de la Protection des consommateurs, Steffi Lemke, accueillent le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, pour la réunion du G7 Climat.