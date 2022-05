(Québec) Le Canada compte 12 « bombes carbones » qui pourraient faire échouer tous les efforts en vue de limiter les dérèglements climatiques dans les prochaines années.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Selon une étude d’experts publiée dans la revue Energy Policy, ce sont 12 projets d’exploitation d’hydrocarbures qui généreraient des milliards et des milliards de tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Ils font partie d’une liste de 425 « bombes carbones », des projets situés partout dans le monde, mais en majorité en Chine.

Les trois quarts des projets sont concentrés dans une dizaine de pays, dont le Canada.

Selon les chercheurs, si tous les combustibles sont extraits de ces projets et brûlés, les pays signataires des accords de Paris de 2015 ne pourront pas respecter les cibles prévues, qui étaient de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement de la température moyenne de la planète.

Parmi les 12 projets de la liste des « bombes carbones » du Canada, on compte notamment le projet pétrolier et gazier Montney Play, en Colombie-Britannique, la mine de charbon de Murray River et le projet de sables bitumineux Athabasca de Shell, en Alberta.