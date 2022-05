Des forêts qui brûlent de plus en plus souvent, des chaleurs records, des épisodes de blanchiment fréquents de la Grande Barrière de corail, des inondations meurtrières : il ne passe quasiment pas un mois sans que l’Australie ne soit frappée par une catastrophe naturelle. Comme le Canada, le pays d’Océanie est l’un des plus touché par le réchauffement climatique, mais à l’instar du Canada, il tarde à adopter des mesures changeant la donne. Un phénomène en chiffres.

De plus en plus chaud

PHOTO SAEED KHAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des secouristes à l’œuvre sur un tronçon de route inondée en banlieue de Sydney, le 9 mars dernier

+ 1,44 °C : Hausse des températures dans les régions terrestres de l’Australie (1910 à 2020)

+ 1 °C : Hausse des températures mondiales (période comparable)

+ 1,7 °C : Hausse des températures au Canada (sur 100 ans)

+ 1,5 °C : Cible maximale mondiale de réchauffement climatique visé par l’accord de Paris

50,7 °C : C’est la température record enregistrée à Onslow le 13 janvier 2022.

Selon le GIEC, les épisodes de chaleur extrême ont augmenté en Australie et les épisodes de froid extrême ont diminué. 1

PHOTO SAEED KHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des kangourous lors d’un feu de brousse dans l’ouest de l’Australie en janvier 2020

450 vies humaines

3 milliards de vies animales

3113 maisons détruites C’est le terrible bilan des pertes de l’été noir australien (Black Summer) de 2019-2020, au cours duquel 18 millions d’hectares de forêt ont brûlé. Selon le GIEC, la saison des incendies de forêt s’est allongée depuis 1950, et cette tendance se maintiendra. PHOTO TRACEY NEARMY, ARCHIVES REUTERS Un couple australien, Nancy et Brian Allen, devant sa maison enveloppée de fumée alors qu’un incendie de forêt brûle à proximité, en janvier 2020

L’eau monte et se réchauffe

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Grande Barrière de corail au large du Queensland se réduit d’année en année en raison du blanchiment des coraux causé, selon les scientifiques, par le réchauffement et l’acidification de l’océan.

+ 1 °C

C’est le réchauffement des océans autour de l’Australie depuis 2010.

Cette hausse contribue à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues. Si ce réchauffement est dans la moyenne mondiale, le GIEC note que son rythme est plus rapide que la moyenne.

+ 2 °C

C’est le réchauffement des océans autour du Canada. (selon certaines estimations)

Pas de quoi se consoler.

Un des voyous mondiaux, avec le Canada

PHOTO CARLA GOTTGENS, ARCHIVES BLOOMBERG Centrale au charbon en Australie

24,8 tonnes

Émissions par habitant en Australie (2018)

6,45 tonnes

Émissions par habitant dans le monde

Les pires pollueurs par habitant

1 – Îles Salomon

2 – Brunei

3 – Qatar

4 – Bahreïn

5 – Émirats arabes unis

6 – Koweït

7 – Botswana

8 – Australie

13 – Canada

14 – Arabie saoudite

19 – États-Unis

29 – Russie

41 – Iran

Par habitant, l’Australie est aussi le plus grand émetteur au monde de gaz à effet de serre liés à l’industrie du charbon. Et de loin ! 2

Émissions de CO 2 liées au charbon depuis l’accord de Paris

(Tonnes de CO 2 par année et par habitant)

Australie : 5,34 tonnes

Corée du Sud : 3,81 tonnes

Afrique du Sud : 3,19 tonnes

États-Unis : 3,08 tonnes

Chine : 2,71 tonnes

