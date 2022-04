Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé jeudi qu’il entendait soumettre au cabinet fédéral une proposition de décret d’urgence afin de protéger le caribou forestier au Québec.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé jeudi qu’il entendait soumettre au cabinet fédéral une proposition de décret afin de protéger le caribou forestier au Québec. « Même si la porte est encore ouverte [pour des discussions avec le gouvernement du Québec], je n’arrêterai pas les procédures pour un décret tant qu’il n’y aura pas de propositions concrètes de Québec sur la table. »

Le ministre Guilbeault participait jeudi matin à une conférence de presse où il a annoncé un nouveau programme fédéral pour la création de corridors écologiques doté d’une enveloppe de 60 millions de dollars.

Questionné sur les prétentions du premier ministre François Legault voulant que les caribous soient de compétence provinciale, Steven Guilbeault a répondu que « cette affirmation est de toute évidence erronée ». Il a rappelé que l’environnement est une compétence partagée entre le fédéral et le provincial, notamment la Loi sur les espèces en péril, ce qui a été confirmé par les tribunaux, a-t-il ajouté.

Quant au caribou forestier, le ministre précise que le gouvernement du Québec lui force la main pour agir rapidement. « Je dois procéder. Je vais présenter dans un avenir rapproché un décret pour protéger le caribou. »

Mercredi, le premier ministre du Québec a dit que son gouvernement veut trouver le bon équilibre entre les quelque 5000 caribous forestiers toujours en vie et l’industrie forestière qui pourrait souffrir de l’ajout d’aires protégées.

M. Guilbeault signale qu’il est bien conscient qu’il doit y avoir un équilibre entre les enjeux économiques et la protection du caribou. « Je suis tout à fait d’accord avec M. Legault, ça prend un équilibre. Mais actuellement, il n’y a pas d’équilibre, nous ne sommes pas en situation d’équilibre [pour le caribou] et tous les scientifiques et les experts s’entendent à ce sujet. »