Caribous du Pipmuacan

Les prochains à disparaître ?

(Pipmuacan et Pessamit, Côte-Nord) De plus en plus encerclée par les coupes forestières, la harde de caribous du Pipmuacan, qui chevauche la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, risque d’être la prochaine à disparaître. Mais les Innus se battent pour la sauver. La Presse est allée à leur rencontre, juste avant que la commission mise sur pied par Québec commence, dans 10 jours, à étudier les répercussions économiques du rétablissement de l’espèce.