Capture du carbone

Des opinions divisées quant à l’éventuel crédit d’impôt

(Calgary) Un nouveau crédit d’impôt pour la capture et le stockage du carbone, qui devrait être dévoilé dans le budget fédéral de la semaine prochaine, suscite un débat entre ceux qui disent qu’il aidera le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions et ceux qui le considèrent comme une subvention à peine voilée pour l’industrie pétrolière et gazière.