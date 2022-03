(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau estime que « la crise énergétique lancée par la Russie » incite le Canada à passer en deuxième vitesse dans la lutte aux changements climatiques.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce qu’il a soutenu lundi en point de presse à Toronto, quand une journaliste lui a demandé si l’effet des sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine et la montée de l’inflation ralentiront l’atteinte des cibles climatiques d’Ottawa.

« Au contraire ça nous donne la motivation et l’encouragement d’aller, à la place, plus vite et d’être plus fermes sur le besoin d’avoir cette transition énergétique pour […] ne plus être dépendants du pétrole et du gaz », a répondu M. Trudeau.

Il a noté que ce besoin se manifestait en Europe, où l’affranchissement face à la Russie en matière d’hydrocarbures est « en particulier » nécessaire.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a jusqu’à mardi pour déposer au Parlement un nouveau plan national de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

La feuille de route devrait détailler comment le Canada entend parvenir à une réduction d’entre 40 % à 45 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux d’émissions de 2005.

L’obligation de présenter un plan découle de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

« Les Canadiens vont voir un plan qui demeure extrêmement ambitieux pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en s’assurant de la transition, de l’appui pour les travailleurs », a promis M. Trudeau lundi au sujet de l’annonce qui aura lieu à Vancouver.