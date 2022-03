Ottawa reporte à nouveau sa décision au sujet du projet de plateforme d’extraction pétrolière et gazière au large de Terre-Neuve, contre laquelle ont encore manifesté des élèves des niveaux secondaire et collégial, vendredi, à Montréal.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Le gouvernement « a prolongé de 40 jours le délai imparti au ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour décider si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants », a indiqué Ottawa, vendredi après-midi.

Le projet Bay du Nord, de la Norvégienne Equinor, consiste à construire une installation flottante d’extraction de pétrole et de gaz dans la passe Flamande, à 500 kilomètres de Saint John’s.

D’une durée de vie prévue de 30 ans, Bay du Nord permettrait de produire environ 1 milliard de barils de pétrole, selon l’Association des industries pétrolières et gazières de Terre-Neuve-et-Labrador.

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, devait initialement rendre sa décision en décembre, mais avait alors prolongé de 90 jours le délai qui lui est imparti par la loi pour statuer sur un projet.

Appels à rejeter le projet

Plus tôt cette semaine, une centaine de groupes sociaux et environnementaux et une dizaine d’universitaires de partout au pays ont appelé le gouvernement Trudeau à rejeter le projet Bay du Nord, dans une lettre ouverte cosignée notamment par Équiterre, l’Association québécoise des médecins pour l’environnement et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

« Ce projet est incompatible avec les engagements nationaux et mondiaux du Canada en matière de climat, contredit l’engagement du Canada à plafonner les émissions du secteur pétrolier et gazier, se fonde sur une étude d’impact environnemental gravement déficiente et ne fournit pas à Terre-Neuve-et-Labrador le soutien nécessaire pour assurer la transition des travailleurs vers une économie prospère et propre », affirmait la missive.

Les critiques soulignent que les prévisions d’extraction de 300 millions de barils ont été multipliées par trois depuis l’évaluation environnementale du projet, par ailleurs réalisée en vertu de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et non de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact, qui exige que tous les projets soient évalués en fonction de leur impact sur les engagements climatiques du Canada.

Approuver Bay du Nord, qui devrait produire du pétrole bien au-delà de 2050, fera reculer le Canada dans ses tentatives d’atteindre zéro émission nette [au milieu du siècle]. extrait de la lettre des organisations sociales et environnementales

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) que générerait Bay du Nord équivaudraient à ajouter sept à dix millions de voitures à essence sur les routes ou à la construction de huit à dix nouvelles centrales électriques au charbon, calculent les signataires de la lettre.

Le projet va ainsi à l’encontre des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui préconise « de mettre fin à l’expansion de la production et des infrastructures pétrolières, gazières et charbonnières et d’accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables », ajoutent-ils.

Le projet a aussi été dénoncé par les élèves du secondaire et du cégep qui manifestaient dans le cadre de leur grève hebdomadaire pour le climat, vendredi, à Montréal.

Ils se sont à nouveau rendus devant le bureau de circonscription du ministre Guilbeault, où ils ont pu s’entretenir avec l’équipe du ministre — ce dernier n’était pas sur place.