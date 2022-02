(Québec) Le gouvernement Legault s’apprête à laisser dormir entre 45 et 200 milliards de gisements dans son sous-sol, dénonce l’association qui regroupe les entreprises pétrolières et gazières.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

L’Association de l’énergie du Québec (AEQ) s’oppose ainsi au projet de loi 21, qui vise à mettre fin aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures au Québec.

Les consultations sur ce texte législatif ont commencé mardi à l’Assemblée nationale.

La production pétrolière et gazière aurait permis au gouvernement de toucher entre 150 et 300 millions par an en revenus, estime l’AEQ.

L’AEQ s’exprime aussi sur l’indemnisation d’environ 100 millions prévue par le gouvernement pour le rachat des permis et les dépenses encourues par les entreprises.

Selon l’association, c’est largement insuffisant, puisque les entreprises ont été invitées par le Québec à investir de centaines de millions pour découvrir des hydrocarbures.

Indemnisation

Pour sa part, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) soutient qu’il est « légitime » de ne pas indemniser l’industrie, mais prend acte de la volonté du gouvernement Legault de compenser les entreprises pour leurs dépenses.

« On salue la volonté que ce soit une indemnisation la plus minime possible et prévisible, avec de balises bien intégrées dans une loi », a dit Me Anne-Sophie Doré, du CQDE, dans son témoignage.

Elle a ajouté que l’indemnisation n’annule pas toutefois le risque de poursuite.