(Québec) Devant la fronde suscitée par sa nouvelle norme sur le nickel, le gouvernement du Québec cherche à « rassurer » les citoyens de Limoilou. Il s’est engagé vendredi à créer une nouvelle station d’échantillonnage dans le quartier de la capitale et va mettre en place un groupe de travail.

Gabriel Béland La Presse

« Je ne vais pas au bâton pour l’industrie », a assuré le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, vendredi.

« Je veux me faire rassurant », a-t-il ajouté, au moment d’annoncer la création d’un groupe de travail qui devra dresser un portrait précis de la qualité de l’air près du port de Québec.

Benoit Charrette a aussi annoncé qu’une nouvelle station d’échantillonnage sera établie dans Limoilou. Elle devra surveiller les dépassements de nickel dans l’air, qui sont fréquents dans la Basse-Ville de Québec.

Le gouvernement Legault va modifier les normes sur le nickel dans l’air au bénéfice de l’industrie. La limite pour les particules dans l’air doit passer de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m⁠3) quotidiennement.

La nouvelle a suscité une levée de boucliers à Québec. Les élus de Québec s’opposent unanimement à la nouvelle norme. La Ville demande maintenant au gouvernement de ne pas l’adopter, ou de prévoir une exception pour la capitale.

Des parents du quartier Limoilou, le secteur le plus touché dans la province par le nickel dans l’air, se mobilisent pour faire reculer le gouvernement. Benoit Charette s’est engagé à les rencontrer.

Le ministre a expliqué vendredi que la nouvelle norme, plus permissive, visait à développer la production de batteries au Québec.

« Nous on n’aurait pas fait de changement de norme s’il n’y avait pas eu la volonté de développer notre filière batterie. […] En tant que ministre de l’Environnement je veux développer la filière batterie. Si on veut des batteries, on a besoin de nickel. Ça ne se fera pas au détriment des résidents de Québec ou de l’Abitibi », a expliqué le ministre.

Celui-ci répète que la nouvelle norme se compare avantageusement à celles en place en Europe ou en Ontario. Il rappelle aussi qu’elle a été établie sur la base d’études scientifiques.