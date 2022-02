Cette île du golfe du Saint-Laurent « constitue le meilleur laboratoire naturel du monde pour l’étude des fossiles et des strates sédimentaires datant de l’époque de l’Ordovicien [de -488 à -443 millions d’années] et du Silurien [de -443 à -416 millions d’années] », écrit Parcs Canada dans sa description d’Anticosti.

L’inscription de l’île d’Anticosti sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a été officiellement demandée par Ottawa.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Une annonce officielle aura lieu le 25 février, a indiqué la municipalité de L’Île-d’Anticosti dans une convocation envoyée aux médias, mercredi.

L’île présente le « registre fossilifère le plus complet de cette époque », affirme l’agence fédérale, et son étude « permet de mieux comprendre les profonds changements climatiques qu’a subis la planète à cette époque, ainsi que l’extinction de masse des espèces qui en a découlé et la manière dont la vie a repris son cours par la suite ».