(Québec) Le gouvernement Legault mettra en place un programme d’indemnisation de 100 millions pour l’industrie du gaz et du pétrole avec son projet de loi mettant fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures, qui inclut également le remboursement de 75 % des frais pour fermer les puits existants.

Charles Lecavalier La Presse

La pièce législative, déposée mercredi par le ministre de l’Énergie Jonatan Julien, précise que l’État paiera « un maximum de 75 % des frais relatifs à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site ». Les compagnies ont cependant l’obligation de boucher ces trous pour de bon avant de cesser leurs opérations.

Elle prévoit également un « programme d’indemnisation » pour les détenteurs de permis d’exploration et d’exploitation de gaz et de pétrole, moins généreux que ce que souhaite toutefois l’industrie. Le ministre Julien prévoit un coût total de près de 100 millions : le deux-tiers en indemnisations, et le tiers en travaux de réhabilitation.

Québec remboursera les « frais d’exploration et de mise en valeur » des entreprises qui ont été effectués entre le 19 octobre 2015 et le 19 octobre 2021, « pour des activités réalisées sur le territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée, dans la mesure où ces frais ont été payés ». Les demandes d’indemnisations seront analysées par un vérificateur externe qui sera choisi par Québec, qui pourra lui-même « faire des recommandations sur le montant des indemnités à verser ».

Québec précise également qu’aucun nouveau projet pilote dans le futur ne pourra « avoir pour effet de permettre la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, la production d’hydrocarbures ou l’exploitation de la saumure ».

500 millions

Le projet de loi risque de déplaire à l’industrie, qui réclame au moins 500 millions en compensation. Ce montant est une estimation des dépenses encourues par les entreprises depuis 15 ans pour explorer le potentiel gazier et pétrolier du Québec, et circule dans l’industrie, rapportait La Presse.

« C’est une approximation », disait Mario Lévesque, président de Ressources Utica. Elle est considérée comme un strict minimum par M. Lévesque, qui fait une comparaison avec les propriétaires de permis de taxi, qui ont touché une indemnité lorsque le gouvernement Legault les a fait disparaître.

Dans les faits, les entreprises du secteur souhaitent recevoir un montant plus important qu’un simple remboursement de dépenses. Le porte-parole de l’Association de l’énergie du Québec, Éric Tétrault, disait ceci : « Si vous gagnez à la loterie et qu’on vous rembourse seulement votre billet, ce n’est pas une compensation, c’est une confiscation ». Il estimait que le montant de l’indemnité pourrait « probablement » se chiffrer en milliards de dollars.

De l’autre côté du spectre, Québec solidaire demande que le Québec ne rembourse pas un seul dollar aux « loups » de l’industrie des hydrocarbures. Le Parti libéral espère que cette compensation « tende vers le zéro ». « Le message qui doit être envoyé, c’est de s’asseoir avec eux puis de réduire ce montant-là le plus possible, mais on ne peut pas faire fi de la gravité de la situation d’un point de vue des changements climatiques », a dit la cheffe Dominique Anglade.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon espère lui aussi que ce montant soit le plus petit possible, mais souligne que le Québec doit respecter ses engagements internationaux.