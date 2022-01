De plus en plus de puits abandonnés au Canada

Le nombre de puits de pétrole et de gaz « orphelins » a connu une hausse vertigineuse au Canada depuis 10 ans, obligeant du même coup les différents gouvernements à assumer les dépenses de nettoyage et de fermeture. Une situation inquiétante qui pose un risque pour l’équilibre des finances publiques des provinces et du gouvernement fédéral, estime le directeur parlementaire du budget.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Dans un rapport percutant dévoilé mardi, le Directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, s’inquiète de l’augmentation du nombre de puits « orphelins » au Canada, particulièrement en Alberta et en Saskatchewan. Un puits devient orphelin « lorsqu’il n’y a pas d’exploitant connu et financièrement viable qui soit capable de s’acquitter des responsabilités environnementales associées à la fermeture » de celui-ci, précise le rapport d’une trentaine de pages.

Or, le nombre de puits « orphelins » en Alberta est passé de 700 en 2010 à 8600 en 2020. En Saskatchewan, leur nombre était estimé à 300 en 2015. On en comptait 1500 en 2020.

Selon le DPB, les dépôts de garanti exigés par les gouvernements aux sociétés pétrolières et gazières ne suffiront pas à couvrir les dépenses face au nombre grandissant de puits qui se retrouvent orphelins.

Malgré une subvention de 1,7 milliard de dollars versée par le fédéral aux gouvernements l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique en 2020, le DPB estime « qu’il faudra probablement faire appel à des sources de financement industrielles, provinciales et fédérales pour couvrir les coûts de nettoyage » de plus en plus élevés.

On compte au pays 600 000 puits de pétrole et de gaz, dont 91 % se trouvent en Alberta et en Saskatchewan. Selon le DPB, seulement 35 % des puits sont actifs en Alberta et 39 % en Saskatchewan, « les taux les plus faibles jamais enregistrés ».

Ces puits « orphelins » posent des risques pour l’environnement. « Un puits non colmaté peut entraîner de la contamination et causer des fuites et il est essentiel que ces puits soient correctement colmatés pour protéger les eaux souterraines et de surface », rappelle le directeur parlementaire du budget. Ces puits peuvent aussi laisser fuir du méthane, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique.