Au rythme actuel, neuf des 38 lieux d’enfouissement technique du Québec auront atteint leur capacité maximale d’ici 2030 et 13 autres l’atteindront dans la décennie 2030, prévient le BAPE.

Le Québec doit cesser de miser principalement sur le recyclage s’il veut parvenir à réduire la quantité de déchets qu’il génère, conclut le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Imposer des « écofrais » sur des produits à usage unique, interdire la mise en marché de certaines matières, mieux informer les citoyens sur la recyclabilité des produits de consommation sont différentes pistes mises de l’avant par l’organisme dans son rapport sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes, rendu public mardi.

Au rythme actuel, neuf des 38 lieux d’enfouissement technique du Québec auront atteint leur capacité maximale d’ici 2030 et 13 autres l’atteindront dans la décennie 2030, prévient le BAPE.

« Il apparaît donc évident que de nouveaux lieux d’élimination ou des agrandissements de lieux existants devront être autorisés au Québec au cours des 20 prochaines années », si rien n’est fait, peut-on lire dans le rapport.

Le BAPE recommande aussi de revoir la mission de la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec), afin qu’elle place la réduction, le réemploi et l’économie circulaire « au cœur de ses objectifs et en développant des pôles d’excellence qui revêtent une importance stratégique ».

Plus de détails à venir.